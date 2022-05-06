Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе "спецоперации" в Украине, — МИД РФ

Заявление ведомства прозвучало на фоне сообщений американских СМИ о том, что Путин может отказаться от "специальной военной операции" и официально объявить войну 9 мая.

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В ходе "специальной военной операции", как называет войну в Украине руководство РФ, применять ядерное оружие российская сторона не планирует. Об этом в ходе брифинга в пятницу, 6 мая, заявил заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев

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"Сценарии возможного применения нами ядерного оружия четко прописаны в российских доктринальных документах. Они не применимы к реализации задач, поставленных в ходе специальной военной операции в Украине", — сказал Зайцев.

Помимо этого представитель МИД РФ добавил, что России "приходится быть готовыми к любому развитию событий в медиаполе и непосредственно на земле", так как от стран Запада и Украины "можно ожидать каких угодно провокаций".

"Россия твердо придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана", — отметил Зайцев.

В то же время представитель внешнеполитического ведомства России указал, что российско-украинские переговоры по прекращению войны "находятся в состоянии стагнации".

Помимо этого Зайцев заявил, что, по мнению властей РФ, заявления украинских политиков о нежелании вести переговоры с Россией "подтверждают важность реализации задач по демилитаризации и денацификации Украины".

Напомним, CNN со ссылкой на американских и других западных официальных лиц во вторник, 3 мая, сообщило, что 9 мая президент РФ Владимир Путин может отказаться от "специальной военной операции" и официально объявить войну Украине, инициировав для этого проведение мобилизации на территории России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости быть готовым к тому, что РФ применит тактическое ядерное оружие.