Росія не має наміру застосовувати ядерну зброю під час "спецоперації" в Україні, — МЗС РФ

Заява відомства прозвучала на тлі повідомлень американських ЗМІ про те, що Путін може відмовитися від "спеціальної військової операції" та офіційно оголосити війну 9 травня.

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У ході "спеціальної військової операції", як називає війну в Україні керівництво РФ, застосовувати ядерну зброю російська сторона не планує. Про це під час брифінгу в п'ятницю, 6 травня, заявив заступник директора Департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ РФ Олексій Зайцев.

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"Сценарії можливого застосування нами ядерної зброї чітко прописані в російських доктринальних документах. Вони не застосовні до реалізації завдань, поставлених у ході спеціальної військової операції в Україні", — сказав Зайцев.

Крім цього, представник МЗС РФ додав, що Росії "доводиться бути готовими до будь-якого розвитку подій у медіаполі та безпосередньо на землі", оскільки від країн Заходу й України "можна очікувати будь-яких провокацій".

"Росія твердо дотримується принципу, відповідно до якого в ядерній війні не може бути переможців, і вона не має бути розв'язана", — зазначив Зайцев.

У той же час представник зовнішньополітичного відомства Росії зазначив, що російсько-українські переговори щодо припинення війни "перебувають у стані стагнації".

Крім цього, Зайцев заявив, що, на думку влади РФ, заяви українських політиків про небажання вести переговори з Росією "підтверджують важливість реалізації завдань щодо демілітаризації та денацифікації України".

Нагадаємо, CNN із посиланням на американських та інших західних офіційних осіб у вівторок, 3 травня, повідомило, що 9 травня президент РФ Володимир Путін може відмовитися від "спеціальної військової операції" та офіційно оголосити війну Україні, ініціювавши для цього проведення мобілізації на території Росії.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність бути готовим до того, що РФ застосує тактичну ядерну зброю.