Росія звинуватила Україну в провокуванні ядерного конфлікту

Посол РФ зі США заявив про те, що джерелом "нездорових міркувань про розв'язання ядерної війни" став Київ, який нібито має намір отримати ядерну зброю.

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Посол Росії в США Анатолій Антонов опублікував в американському журналі Newsweek статтю, в якій спробував переконати західних читачів у миролюбній політиці РФ. Посол звинуватив американських політиків у "перекручуванні" заяв російських офіційних осіб із ядерної політики, тоді як "принципова позиція Росії полягає якраз у неприпустимості ядерної війни".

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"Звинувачення нашої країни в "агресивній ядерній риториці" безпідставні, — заявив Антонов. — Подібні спекуляції — частина пропагандистської кампанії, розгорнутої проти Росії у відповідь на наші кроки щодо нейтралізації загроз національній безпеці, що походять з української території".

При цьому саме Київ посол звинуватив у провокуванні "нездорових міркувань щодо розв'язання ядерної війни".

"Їх розпочав київський режим, який не приховував своїх намірів обзавестися військовим ядерним потенціалом, — наголосив Антонов. — У цьому ж рядку — заяви керівників Польщі про готовність розмістити на своїй території американську ядерну зброю. А з боку деяких "гарячих голів" на Капітолії і взагалі звучать заклики застосувати проти Росії ядерного озброєння".

Російський посол запевнив, що Росія не загрожує США та їхнім європейським союзникам, а навпаки "прикладає всі зусилля для запобігання ескалації української кризи".

Після виходу статті з аналогічними заявами виступив заступник директора Департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ РФ Олексій Зайцев. Він запевнив, що під час "спеціальної військової операції", як називає війну в Україні керівництво РФ, застосовувати ядерну зброю російська сторона не планує.

Раніше з такою самою тезою виступив глава російського МЗС Сергій Лавров. За його словами, Росія не розглядає можливості використання ядерної зброї, збираючись використовувати у війні проти України лише звичайні озброєння.

Слова дипломатів розходяться з діями армії

Проте заяви дипломатів суперечать діям російської армії. 5 травня Збройні сили РФ імітували в Калінінграді атаки ракетами, здатними нести ядерні боєголовки. У межах навчань майже сотня військовослужбовців відпрацювали "електронний пуск" мобільних комплексів балістичних ракет типу "Іскандер" з ядерною зброєю. Західні журналісти розцінили це як чіткий сигнал, що Росія готова до застосування ядерного озброєння.

При цьому російська пропаганда наполегливо просуває тези щодо можливості використання Росією ядерної зброї проти західних країн.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність бути готовим до того, що РФ застосує тактичну ядерну зброю.