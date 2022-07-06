Росія звинуватила Україну в обстрілі прикордонників у Білгородській області, — росЗМІ

Російська сторона стверджує, що один військовий загинув, а решта отримали поранення та потрапили в лікарню.

У середу, 6 липня, в Білгородській області (РФ) біля державного кордону з Україною під обстріл потрапили російські прикордонники. Російська сторона вже встигла в смерті одного з них звинуватити Україну, повідомляє "Телеграм"-канал SHOT.

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Росіяни стверджують, що начебто українські військові атакували їхніх прикордонників. Перший автомобіль нібито був розстріляний зі стрілецької зброї та гранатомета, а на другу машину скинули бомбу.

Представники РФ стверджують, що перший автомобіль рухався приблизно за 400 метрів від кордону з Україною. Вони наполягають, що внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє потрапили в лікарню.

Пасажир і водій іншого автомобіля, за словами російської сторони, не постраждали. Бомба нібито пошкодила лише сам автомобіль.

Це вже не перша провокація РФ, за допомогою якої вона прагне перекласти відповідальність за повномасштабну війну на нашу країну. Раніше Росія звинуватила Україну в обстрілі житлових будинків і прикордонного пункту в Брянській області. Тоді у ФСБ стверджували, що обстріл вели нібито з мінометів із української території.

Російська сторона вже кілька разів звинуватила Україну в провокуванні ядерного конфлікту. Дещо раніше посол РФ зі США заявив про те, що джерелом "нездорових міркувань про розв'язання ядерної війни" став Київ, який нібито має намір отримати ядерну зброю.