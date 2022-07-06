Дочерняя компания Rheinmetall поставляет Украине мобильные компьютерные томографы

Мобильные томографы передали в Киев вместе с двумя грузовиками и генератором. Их можно использовать в полевых условиях.

Дочерняя компания Rheinmetall Zeppelin Mobile Systems (ZMS) GmbG совместно с благотворительной организацией ADRA Deutschland eV и неправительственной Aktionskreis Wirtschaft-Politik-Wissenschaft eV поставляют в Украину мобильные компьютерные томографы. Об этом сообщает Army Recognition.

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В июне в Украину передали два модуля с компьютерными томографами ZMS, которые предназначены для мобильных медицинских пунктов в полевых условиях. Они прибыли в Киев. Отмечается, что вместе с томографами были переданы два грузовика и мобильный генератор. Томографы будут использовать для населения в столице и за ее пределами.

Указывается, что между получением заказа производителя ADRA Deutschland и передачей установок в Киев прошло 6 недель.

"Мы особенно рады, что смогли таким образом внести свой вклад в улучшение положения людей в Украине", — заявил председатель ZMS Хауке Биндхус.

Компания ZMS изготавливает мобильные решения с новейшим оборудованием. Их можно интегрировать в самые современные модульные установки, создавая необходимую инфраструктуру.

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