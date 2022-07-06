Дочірня компанія Rheinmetall постачає Україні мобільні комп'ютерні томографи

Мобільні томографи передали до Києва разом із двома вантажівками та генератором. Їх можна використовувати в польових умовах.

Дочірня компанія Rheinmetall Zeppelin Mobile Systems (ZMS) GmbG спільно з благодійною організацією ADRA Deutschland eV та неурядовою Aktionskreis Wirtschaft-Politik-Wissenschaft eV постачають в Україну мобільні комп'ютерні томографи. Про це повідомляє Army Recognition.

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У червні в Україну передали два модулі з комп'ютерними томографами ZMS, які призначені для мобільних медичних пунктів у польових умовах. Вони прибули до Києва. Зазначається, що разом з томографами передано дві вантажівки та мобільний генератор. Томографи використовуватимуть для населення у столиці та за її межами.

Вказується, що між отриманням замовлення виробника ADRA Deutschland та передачею установок до Києва пройшло 6 тижнів.

"Ми особливо раді, що змогли так зробити свій внесок у покращення ситуації людей в Україні", — заявив голова ZMS Хауке Біндхус.

Компанія ZMS виготовляє мобільні рішення з найновішим обладнанням. Їх можна інтегрувати в найсучасніші модульні установки, створюючи необхідну інфраструктуру.

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