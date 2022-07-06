Россияне ударили по Одессе ракетой Х-31,— ОК "Юг"

Украинским военным удалось сбить ракету и избежать массовых разрушений и жертв среди гражданского населения.

Российские военные в среду, 6 июля, атаковали Одессу из акватории Черного моря. Об этом сообщает ОК "Юг".

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Из самолета Су-35 по направлению к Черному морю оккупанты выпустили ракету воздушного базирования Х-31.

Силы противовоздушной обороны Украины ликвидировали вражескую ракету над морем.

Перед этим Россия атаковала Одессу ракетами 29 июня. Около 13:15 в Одессе, по свидетельству очевидцев, прогремели несколько взрывов. Через минуту после этого в городе объявили воздушную тревогу и попросили людей немедленно спуститься в укрытие. Также жители и гости Одессы видели в небе столб белого дыма.

Позже выяснилось, что ПВО над полями сбили российскую ракету Х-22. Ее военные РФ выпустили из самолета Ту-22 по направлению к Черному морю.

"Разрушений и раненых нет", — проинформировали о результатах ракетного удара представители оперативного командования.

Напомним, 20 июня ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Одесской области. В течение трех часов вражеские войска запустили 14 ракет по Одессе, Очакову и другим объектам.

В результате обстрела в области и пригороде Очакова были повреждены сельскохозяйственные угодья. В Одессе в результате попадания ракет выгорел логистический продовольственный состав. Площадь пожара охватила 300 квадратных метров.

В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что береговой ракетный комплекс "Бастион" нанес удар по аэродрому Арциз в Одесской области. В результате якобы уничтожена станция управления БПЛА Bayraktar TB2 вместе с двумя беспилотниками на земле.