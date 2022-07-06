Росіяни вдарили по Одесі ракетою Х-31, — ОК "Південь"

Українським військовим вдалося збити ракету й уникнути масових руйнувань і жертв серед цивільного населення.

Російські військові у середу, 6 липня, атакували Одесу з акваторії Чорного моря. Про це повідомляє ОК "Південь".

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З літака Су-35 до Чорного моря окупанти випустили ракету повітряного базування Х-31.

Сили протиповітряної оборони України ліквідували ворожу ракету над морем.

Перед цим Росія атакувала Одесу ракетами 29 червня. Приблизно о 13:15 в Одесі, за свідченням очевидців, пролунало кілька вибухів. За хвилину після цього в місті оголосили повітряну тривогу та попросили людей негайно спуститися в укриття. Також мешканці та гості Одеси бачили у небі стовп білого диму.

Згодом з'ясувалося, що ППО над полями збили російську ракету Х-22. Її військові РФ випустили з літака Ту-22 у напрямку Чорного моря.

"Руйнувань і поранених немає", — поінформували про результати ракетного удару представники оперативного командування.

Нагадаємо, 20 червня ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Одеській області. Протягом трьох годин ворожі війська запустили 14 ракет по Одесі, Очакову й інших об'єктах.

Унаслідок обстрілу в області та передмісті Очакова було пошкоджено сільськогосподарські угіддя. В Одесі внаслідок влучення ракет вигорів логістичний продовольчий склад. Площа пожежі охопила 300 кв.

Зі свого боку, в Міноборони РФ заявили, що береговий ракетний комплекс "Бастіон" завдав удару по аеродрому Арциз в Одеській області. Унаслідок нібито знищено станцію управління БПЛА Bayraktar TB2 разом із двома безпілотниками на землі.