В Минобороны Германии отказались предоставить Украине 200 БТР Fuchs

Кристин Лембрехт заявила, что передача такого количества техники была бы безответственным грабежом Бундесвера.

Министр обороны Германии Кристин Лембрехт отказала в передаче Украине 200 бронетранспортеров (БТР) Fuchs со складов Бундесвера, назвав это грабежом. Об этом сообщает издание Bild.

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Она объяснила такое решение защитой интересов Германии и обеспечением ее безопасности.

"Мы поддерживаем Украину всем, что в наших силах. Но мы должны обеспечить способность Германии защитить себя. Поэтому это безответственно — хотеть грабить Бундесвер, особенно в наше время, и игнорировать военные советы генерального инспектора", — заявила глава немецкого оборонного ведомства.

До этого о невозможности поставок БТР Fuchs Украине заявлял инспектор Бундесвера, генерал Эберхард Цорн.

Однако оппозиционная фракция ХДС/ХСС требует краткосрочной поставки 200 машин этого типа на фронт для ВСУ. Депутаты немецкого парламента ссылаются на решение о поставках тяжелого вооружения Украине, которое было принято совместно с правительственной коалицией в конце апреля.

"Для украинской армии речь идет о быстрой доставке надежных материалов, которые можно использовать сразу на передовой. Такие материалы находятся на вооружении Бундесвера и подлежат изъятию из эксплуатации", — говорится в заявлении фракции.

Что за вооружение

Fuchs — немецкий колесный бронетранспортер, который был принят на вооружение в 1979 году. Он является основным средством транспортировки пехоты на поле боя, а на его основе создано несколько модификаций разного назначения.

Напомним, 6 июля немецкие аналитики сообщали, что Запад сократил темпы военной и финансовой помощи Украине. После заявлений России о захвате Луганской области партнеры взяли паузу. Украинским военным сейчас особенно не хватает РСЗО, у врага их больше в 44 раза.

В то же время спикер Госдепа США Джон Кирби заявил, что президенту Зеленскому удалось заручиться международной поддержкой и вооружение в Украину поставляется каждый день, а список того, что нужно Киеву, каждый день дополняется.