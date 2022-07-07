У Міноборони Німеччини відмовилися надати Україні 200 БТР Fuchs
Крістін Лембрехт заявила, що передача такої кількості техніки була б безвідповідальним пограбуванням Бундесверу.
Міністерка оборони Німеччини Крістін Лембрехт відмовила в передачі Україні 200 бронетранспортерів (БТР) Fuchs зі складів Бундесверу, назвавши це пограбуванням. Про це повідомляє видання Bild.
Вона пояснила таке рішення захистом інтересів Німеччини та забезпеченням її безпеки.
"Ми підтримуємо Україну всім, що в наших силах. Але ми маємо забезпечити здатність Німеччини захистити себе. Тому це безвідповідально — хотіти грабувати Бундесвер, особливо в наш час, та ігнорувати військові ради генерального інспектора", — заявила голова німецького оборонного відомства.
До цього про неможливість постачання БТР Fuchs Україні заявляв інспектор Бундесверу генерал Еберхард Цорн.
Однак опозиційна фракція ХДС/ХСС потребує короткострокового постачання 200 машин цього типу на фронт для ЗСУ. Депутати німецького парламенту посилаються на рішення про постачання важкого озброєння Україні, яке було ухвалено спільно з урядовою коаліцією наприкінці квітня.
"Для української армії йдеться про швидку доставку надійних матеріалів, які можна використовувати одразу на передовій. Такі матеріали є на озброєнні Бундесверу та підлягають вилученню з експлуатації", — йдеться в заяві фракції.
Що за озброєння
Fuchs — німецький колісний бронетранспортер, прийнятий на озброєння 1979 року. Він є основним засобом транспортування піхоти на полі бою, але в його основі створено кілька модифікацій різного призначення.
Нагадаємо, 6 липня німецькі аналітики повідомляли, що Захід скоротив темпи військової та фінансової допомоги Україні. Після заяв Росії щодо захоплення Луганської області партнери взяли паузу. Українським військовим зараз особливо не вистачає РСЗВ, у ворога їх більше в 44 рази.
Водночас речник Держдепу США Джон Кірбі заявив, що президенту Зеленському вдалося заручитися міжнародною підтримкою, і озброєння в Україну постачається щодня, а список того, що потрібно Києву, щодня поповнюється.