У Міноборони Німеччини відмовилися надати Україні 200 БТР Fuchs

Крістін Лембрехт заявила, що передача такої кількості техніки була б безвідповідальним пограбуванням Бундесверу.

Міністерка оборони Німеччини Крістін Лембрехт відмовила в передачі Україні 200 бронетранспортерів (БТР) Fuchs зі складів Бундесверу, назвавши це пограбуванням. Про це повідомляє видання Bild.

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Вона пояснила таке рішення захистом інтересів Німеччини та забезпеченням її безпеки.

"Ми підтримуємо Україну всім, що в наших силах. Але ми маємо забезпечити здатність Німеччини захистити себе. Тому це безвідповідально — хотіти грабувати Бундесвер, особливо в наш час, та ігнорувати військові ради генерального інспектора", — заявила голова німецького оборонного відомства.

До цього про неможливість постачання БТР Fuchs Україні заявляв інспектор Бундесверу генерал Еберхард Цорн.

Однак опозиційна фракція ХДС/ХСС потребує короткострокового постачання 200 машин цього типу на фронт для ЗСУ. Депутати німецького парламенту посилаються на рішення про постачання важкого озброєння Україні, яке було ухвалено спільно з урядовою коаліцією наприкінці квітня.

"Для української армії йдеться про швидку доставку надійних матеріалів, які можна використовувати одразу на передовій. Такі матеріали є на озброєнні Бундесверу та підлягають вилученню з експлуатації", — йдеться в заяві фракції.

Що за озброєння

Fuchs — німецький колісний бронетранспортер, прийнятий на озброєння 1979 року. Він є основним засобом транспортування піхоти на полі бою, але в його основі створено кілька модифікацій різного призначення.

Нагадаємо, 6 липня німецькі аналітики повідомляли, що Захід скоротив темпи військової та фінансової допомоги Україні. Після заяв Росії щодо захоплення Луганської області партнери взяли паузу. Українським військовим зараз особливо не вистачає РСЗВ, у ворога їх більше в 44 рази.

Водночас речник Держдепу США Джон Кірбі заявив, що президенту Зеленському вдалося заручитися міжнародною підтримкою, і озброєння в Україну постачається щодня, а список того, що потрібно Києву, щодня поповнюється.