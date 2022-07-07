Российские военные на праздник Ивана Купала ударили по Одесщине ракетами Х-31 — ОК "Юг"
Одна ракета самоликвидировалась, а другая попала в молдавский танкер, который сейчас дрейфующий в Черном море.
В четверг, 7 июля, российские оккупанты ударили по Одесщине с самолета Су-30. Об этом сообщает ОК "Юг".
Военные ВС РФ выпустили две ракеты калибра Х-31.
Известно, что одна из них попала в танкер "Millennial Spirit", дрейфующий в Черном море под флагом Молдовы без экипажа с остатками дизтоплива на борту. Российские военные корабли обстреляли судно еще в начале полномасштабного вторжения в Украину в феврале.
"На момент первого попадания в судно на нем находилось более 500 тонн дизтоплива. В настоящее время предположительно горение остатков груза", — сообщили в ОК "Юг".
Представители оперативного командования также подчеркнули, что танкер-призрак – это экологическая бомба замедленного действия.
Что касается второй ракеты, она не достигла своей цели и самоликвидировалась над водами Черного моря.
Напомним, что в среду, 6 июня, россияне ударили по Одессе ракетой Х-31. Из самолета Су-35 по направлению к Черному морю оккупанты выпустили ракету воздушного базирования. Украинским военным удалось сбить ракету и избежать массовых разрушений и жертв среди гражданского населения.
Ранее Фокус писал о том, что 20 июня ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Одесской области. В течение трех часов вражеские войска запустили 14 ракет по Одессе, Очакову и другим объектам.
В результате обстрела в области и пригороде Очакова были повреждены сельскохозяйственные угодья. В Одессе в результате попадания ракет выгорел логистический продовольственный состав. Площадь пожара охватила 300 квадратных метров.