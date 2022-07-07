Російські військові на свято Івана Купала вдарили по Одещині ракетами Х-31 — ОК "Південь"

Одна ракета самоліквідувалася, а інша поцілила в молдавський танкер, який зараз дрейфує в Чорному морі.

У четвер, 7 липня, російські окупанти вдарили по Одещині з літака Су-30. Про це повідомляє ОК "Південь".

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Військові ЗС РФ випустили дві ракети калібру Х-31.

Відомо, що одна з них поцілила в танкер Millennial Spirit, що дрейфує в Чорному морі під прапором Молдови без екіпажу із залишками дизпалива на борту. Російські військові кораблі обстріляли судно ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому.

"На момент першого поцілення в судно на ньому було понад 500 тонн дизпалива. Наразі можливе горіння залишків вантажу", — повідомили в ОК "Південь".

Представники оперативного командування також наголосили, що танкер-примара — це екологічна бомба сповільненої дії.

Що ж до другої ракети, вона не досягла своєї цілі та самоліквідувалася над водами Чорного моря.

Нагадаємо, що в середу, 6 червня, росіяни вдарили по Одесі ракетою Х-31. Із літака Су-35 в напрямку Чорного моря окупанти випустили ракету повітряного базування. Українським військовим вдалося збити ракету й уникнути масових руйнувань і жертв серед цивільного населення.

Раніше Фокус писав про те, що 20 червня ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Одеській області. Протягом трьох годин ворожі війська запустили 14 ракет по Одесі, Очакову й інших об'єктах.

Унаслідок обстрілу в області й передмісті Очакова було пошкоджено сільськогосподарські угіддя. В Одесі внаслідок влучення ракет вигорів логістичний продовольчий склад. Площа пожежі охопила 300 кв.