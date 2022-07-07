У Европы нет оружия для континентальной войны, — Арестович

По словам украинского чиновника, сейчас военные предприятия для ленд-лиза работают в три-четыре смены, чтобы срочно выдать это вооружение. ВСУ получат новое оружие, но также выяснилось, что ЕС не был готов к войне.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Евросоюза нет оружия ни для большой континентальной войны, ни для маленькой. Полученной Украиной вооружения он оценивает как недостаточные. Об этом он сказал в интервью журналисту Юлии Латыниной.

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"Мы так боролись с глобальным потеплением, что подсадили половину экономики на российский газ, — высказался он о руководстве Германии. — Из 26 бригад Бундесвера оставили 6, причем без запасных частей и ремкомплектов и т.д. <…> В Евросоюзе боеспособную армию отчасти сохранили Франция, Греция, а Британия… уже не в Евросоюзе. Остальные это так, донорство в НАТО: один батальон дадим и все. Печальней всего то, что они не знают, зачем живут. Единственной функцией Европы была музеи", — высказался советник главы ОП.

"Из боеспособных армий у них американская, британская, французская еле-еле, и, может быть, канадская. Это не середина 80-х, когда они дружно готовились противостоять советской красной машине, которая собиралась до Ла-Манша дойти за две недели и только в одной Германии имела 550 тыс. человек — до зубов вооруженный ударный кулак", — отметил украинский чиновник.

Украине не хватает оружия

Он подчеркнул, что Украине недостаточно поставленных вооружений. "Три десятка гаубиц — это совсем не для фронта на 1300 км, и это только внутренний фронт, потому что есть еще периметр границ", — пояснил Арестович.

"Сейчас им нечего передавать, вот этот ленд-лиз, его же еще произвести надо. Они сейчас в три смены работают, а некоторые в четыре, включая выходные, чтобы срочно выдать это вооружение. С одной стороны это хорошо: оружие новое, но, с другой, выяснилось, что когда война континентальная началась, им физически нечего передавать", — сказал Арестович, добавив также, что в Европе нет армии, которая бы, как ВСУ, могла пятый месяц противостоять российской агрессии.

Ранее Фокус разбирался в том, готовы ли США к затяжной войне с Россией. Текущая война поставила под сомнение некоторые из укоренившихся аксиом: вера в скоротечность и разрушительность будущих войн, и необходимость в профессиональных вооруженных силах.

Напомним, что на вооружении Украины есть уже 9 реактивных установок а-ля HIMARS. Войскам РФ нечего противопоставить таким системам, поэтому в РФ очень волнуются. Такое заявление сделал глава СНБО Алексей Данилов. РСЗО дают возможность наносить высокоточные удары в тылу врага на дальнем расстоянии.