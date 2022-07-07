"Єдина функція — музеї": Європа не має зброї для континентальної війни, — Арестович

За словами українського чиновника, зараз військові підприємства для ленд-лізу працюють у три-чотири зміни, щоб терміново видати це озброєння. ЗСУ отримають нову зброю, але також з'ясувалося, що ЄС не був готовий до війни.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Євросоюз не має зброї ні для великої континентальної війни, ні для маленької. Отримане Україною озброєння він оцінює як недостатнє. Про це він сказав в інтерв'ю журналістці Юлії Латиніній.

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"Ми так боролися з глобальним потеплінням, що підсадили половину економіки на російський газ, — висловився він про керівництво Німеччини. — З 26 бригад Бундесверу залишили 6, причому без запасних частин і ремкомплектів тощо. У Євросоюзі боєздатну армію частково зберегли Франція, Греція, а Британія... вже не в Євросоюзі. Решта це так, донорство в НАТО: один батальйон дамо і все. Найсумніше те, що вони не знають, навіщо живуть. Єдиною функцією Європи було бути музеєм", — висловився радник голови ОП.

"Із боєздатних армій у них американська, британська, французька ледве-ледве, і, можливо, канадська. Це не середина 80-х, коли вони дружно готувалися протистояти радянській червоній машині, яка збиралася до Ла-Маншу дійти за два тижні й тільки в одній Німеччині мала 550 тис. осіб — до зубів озброєний ударний кулак", — зазначив український урядовець.

Україні не вистачає зброї

Він наголосив, що Україні недостатньо надісланого озброєння. "Три десятки гаубиць — це зовсім не для фронту на 1300 км, і це лише внутрішній фронт, тому що є ще периметр кордонів", — пояснив Арестович.

"Зараз їм нема чого передавати, ось цей ленд-ліз, його ж іще зробити треба. Вони зараз у три зміни працюють, а деякі в чотири, включаючи вихідні, щоб терміново видати це озброєння. З одного боку, це добре: зброя нова, але, з іншого, з'ясувалося, що коли війна континентальна почалася, їм фізично нема чого передавати", — сказав Арестович, додавши також, що в Європі немає армії, яка, як ЗСУ, могла б п'ятий місяць протистояти російській агресії.

Раніше Фокус розбирався в тому, чи готові США до затяжної війни з Росією. Поточна війна поставила під сумнів деякі з укорінених аксіом: віра в швидкоплинність і руйнівність майбутніх воєн та необхідність професійних збройних сил.

Нагадаємо, що на озброєнні України вже є 9 реактивних установок а-ля HIMARS. Військам РФ нема чого протиставити таким системам, тому в РФ дуже хвилюються. Таку заяву зробив голова РНБО Олексій Данілов. РСЗВ дають можливість завдавати високоточних ударів по тилу ворога на дальній відстані.