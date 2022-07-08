В Черниговской области из реки достали два российских танка с телами оккупантов внутри (фото)

В одном из танков обнаружили двух погибших российских военных, место водителя было пустым, а в другом все члены экипажа были на месте — внутри находилось трое погибших солдат РФ.

На территории Менской общины в Черниговской области из реки достали два российских танка Т-72 И пятеро российских оккупантов, которые утонули вместе с техникой. Об этом рассказали в Генштабе ВСУ.

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По словам очевидцев, первый танк T-72 утонул в самом начале российского вторжения — в конце февраля. Его вытягивали специальной техникой и перед этим подготовили берег. Во время осмотра вооружения внутри обнаружили тела двух российских военных, место водителя было пустым. Танк утонул вверх гусеницами, поэтому находившиеся в башне были обречены на гибель.

Еще один танк достали 6 июля, а в этот раз все члены экипажа были на месте — внутри обнаружили три погибших российских солдата. В этой машине была повреждена пушка: она была в два раза короче, а ствол был разорванный. По словам специалистов, это произошло из-за того, что T-72 выстрелил, находясь уже под водой.

Напомним, 5 июля стало известно, что ВСУ уничтожили более 200 российских военных в ходе удара по военной базе в оккупированном Мелитополе Запорожской области. По словам мэра Ивана Федорова, во время массированной атаки украинских военных также были уничтожены склады с боеприпасами и казармы россиян.

4 июля в украинской армии показали, уничтожение воздушной цели из ЗРК "Бук". Предположительно, экипаж уничтожил российский беспилотник, который проводил разведку.