У Чернігівській області з річки дістали два російські танки з тілами окупантів усередині (фото)

В одному з танків виявили двох загиблих російських військових, місце водія було порожнім, а в іншому всі члени екіпажу були на місці — усередині було троє загиблих солдатів РФ.

На території Менської громади на Чернігівщині з річки дістали два російські танки Т-72 І п'ять російських окупантів, які потонули разом із технікою. Про це розповіли в Генштабі ЗСУ.

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За словами очевидців, перший танк T-72 потонув на початку російського вторгнення — наприкінці лютого. Його витягували спеціальною технікою та перед цим підготували берег. Під час огляду озброєння всередині виявили тіла двох російських військових, місце водія було порожнім. Танк потонув вгору гусеницями, тому ті, хто був у башті, були приречені на загибель.

Ще один танк дістали 6 липня, а цього разу всі члени екіпажу були на місці — всередині виявили трьох загиблих російських солдатів. У цій машині пошкоджено гармату: вона була вдвічі коротша, а ствол розірваний. За словами фахівців, це сталося через те, що T-72 вистрілив, перебуваючи під водою.

Нагадаємо, 5 липня стало відомо, що ЗСУ знищили понад 200 російських військових під час удару по військовій базі в окупованому Мелітополі Запорізької області. За словами мера Івана Федорова, під час масованої атаки українських військових також знищено склади з боєприпасами та казарми росіян.

4 липня в українській армії показали знищення повітряної цілі із ЗРК "Бук". Імовірно, екіпаж знищив російський безпілотник, який проводив розвідку.