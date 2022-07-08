Наступление ВС РФ на Донбассе: в разведке Британии рассказали о следующих целях ВС РФ

В это же время украинских силы продолжают контратаки на юге Украине и постепенно продвигаются на южно-западном направлении Херсона.

Российская армия сосредоточила свою технику в 8 километрах на запад от города Северск Донецкой области. Вероятно, Россия нацелена на возобновление сил перед началом нового штурма региона. Об этом сообщает разведка Великобритании в Twitter.

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В ведомстве отмечают, что скорее всего, Северск станет первой тактической целью российских войск, потому что оккупантам нужно продвинуться к своим более оперативным целям в районе Славянска и Краматорска.

В это же время украинских силы продолжают контратаки на юге Украине. По информации Минобороны Британии, ВСУ постепенно продвигаются на южно-западном направлении Херсона.

Напомним, 6 июля в британской разведке рассказали, что битва за Славянск станет следующим ключевым сражением на Донбассе. Сейчас войска России находятся в 16 километрах от города, туда перебрасывают силы из различных группировок ВС РФ.

5 июля военный эксперт Сергей Згурец рассказал, что Россия исчерпала наступательный потенциал во время штурма Северодонецка и Лисичанска. Поэтому оккупанты упустили возможность продолжить наступление в Донецкой области.