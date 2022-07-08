Наступ ЗС РФ на Донбасі: в розвідці Британії розповіли про наступні цілі ЗС РФ

Водночас українські сили продовжують контратаки на півдні України й поступово просуваються на південно-західному напрямку Херсона.

Російська армія зосередила свою техніку за 8 кілометрів на захід від міста Сіверськ Донецької області. Ймовірно, Росія має на меті відновлення сил перед початком нового штурму регіону. Про це повідомляє розвідка Великобританії у Twitter.

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У відомстві зазначають, що найімовірніше, Сіверськ стане першою тактичною ціллю російських військ, тому що окупантам потрібно просунутися до своїх оперативніших цілей у районі Слов'янська та Краматорська.

Водночас українські сили продовжують контратаки на півдні України. За інформацією Міноборони Британії, ЗСУ поступово просуваються на південно-західному напрямку Херсона.

Нагадаємо, 6 липня у британській розвідці розповіли, що битва за Слов'янськ стане наступною ключовою битвою на Донбасі. Наразі війська Росії знаходяться за 16 кілометрів від міста, туди перекидають сили з різних угруповань ЗС РФ.

5 липня військовий експерт Сергій Згурець розповів, що Росія вичерпала наступальний потенціал під час штурму Сєвєродонецька та Лисичанська. Тому окупанти упустили можливість продовжити наступ у Донецькій області.