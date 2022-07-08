Украина уже становится страной-членом НАТО, — Резников

Сложности с юридическим оформлением членства Украины в НАТО могут заключаться в нежелании альянса объявлять открытую войну России.

Несмотря на то, что официально у Украины еще нет статуса официального члена НАТО, де-факто наше государство уже начинает входить в Альянс. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил на конференции Forbes Ukraine "Строим вместе".

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"Если мы говорим, что Украина пока не рассматривается странами НАТО полноправным членом де-юре, потому что должен быть консенсус среди стран НАТО, но мы, в сущности, уже становимся страной-членом Альянса де-факто", — подчеркнул министр обороны.

Резников особо подчеркнул тот факт, что украинские военные уже освоили более 30 стандартов НАТО.

Кроме того, дополнительным преимуществом для Украины является то, что с началом полномасштабной агрессии она начала получать оборудование НАТО.

Министр обороны Украины также рассказал, в чем, по его мнению, причина в промедлении с юридическим оформлением членства Украины в альянсе.

По его словам, страны-члены НАТО опасаются применения 5 статьи в соглашении об альянсе. Напомним, что согласно ей НАТО должно было немедленно дать РФ вооруженный отпор, как только российские военные пересекли украинскую границу.

Ранее Фокус писал о том, что в НАТО готовы пересмотреть вопрос о членстве Украины. По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, вопрос вступления нашей страны в НАТО можно будет рассматривать только после окончания войны с Россией.

Также по его мнению, для Украины, чтобы присоединиться к НАТО, самого желания будет недостаточно – нужно, чтобы Североатлантический союз тоже хотел этого.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подверг критике политику "открытых дверей" НАТО. Он акцентировал внимание участников саммита на пересмотре понимания концепции обороны на восточном фланге. По словам Зеленского, политика открытых дверей НАТО не должна выглядеть как "старые турникеты киевского метро".