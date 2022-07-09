"Огонь идет стеной": оккупанты поджигают пшеничные поля на юге Украины (видео)

По информации военных, российская армия целенаправленно уничтожает сельскохозяйственные угодья в Днепропетровской и Запорожской областях.

Пожары от массированных обстрелов российской армии в Днепропетровской и Запорожской областях уничтожают пшеничные поля. Об этом за последние несколько дней сообщили в ряде местных пабликов, информацию у себя в Telegram-канале также подтвердил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

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Как рассказал региональный политик, 7 июля враг обстрелял территорию Запорожской области, в результате чего там загорелись поля. Огонь перекинулся на земли Великомихайловской громады в Днепропетровской области. Там уничтожено около 20 га пшеницы.

"Пожар самоликвидировался", — уточнил Лукашук.

В тот же день оккупанты ударили по территории села Новосеменовка, в результате сгорела стерня площадь 5 га.

В то же время, Telegram-канал "Запоріжжя.Інфо" сообщил, что россияне в Запорожской области сжигают пшеничные поля фосфорными бомбами.

"В нашем регионе российские оккупанты незаконно используют запрещенные всеми международными конвенциями кассетные и фосфорные боеприпасы. Сначала они избивают по жилым кварталам, а затем выжигают целые поля пшеницы", — пишут авторы канала. Также здесь со ссылкой на военных дается информация, что российские войска начали "прицельно уничтожать плодородные украинские поля".

Позже это сообщение появилось и в Telegram-канале Пологовской громады Запорожской области.

Действительно, 28 отдельная механизированная бригада им. Рыцарей Зимнего Похода опубликовала у себя на странице видео, как российский снаряд падает на пшеничное поле, а также кадры горящих сельскохозяйственных угодий.

"Кроме блокировки портов, угона и продажи зерна, оккупант цинично поджигает поля фермеров", — прокомментировали военные.

О горящих пшеничных полях у себя в Facebook рассказал и активист Игорь Луценко, опубликовав соответствующую фотографию.

"Русские палят наш хлеб. Специальный заряд летит в воздухе. С характерным шумом, будто лепечет металлическими крыльями, взрывается в зените, и наземь падают медленно несколько горящих кусков. От них загорается поле", — написал он.

По словам Луценко, огонь в поле идет стеной, в высоту он местами достигает пяти метров, а в ширину — это полоса на сотни метров.

"Пшеница сухая после нескольких недель жары, загорается, как будто не стебли на поле, а спички", — уточняет активист.

Напомним, украинские аграрии собрали первый миллион тонн зерна. Больше всего зерна удалось собрать с посевов озимого ячменя и пшеницы.

Ранее Фокус сообщал, что Минобороны предупредило о вероятном наступлении войск РФ на Запорожье.