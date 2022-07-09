"Вогонь йде стіною": окупанти підпалюють пшеничні поля на півдні України (відео)

За інформацією військових, російська армія цілеспрямовано знищує сільськогосподарські угіддя у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Пожежі від масованих обстрілів російської армії у Дніпропетровській і Запорізькій областях знищують пшеничні поля. Про це за останні кілька днів повідомили у низці місцевих пабліків, інформацію у себе в Telegram-каналі також підтвердив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

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Як розповів регіональний політик, 7 липня ворог обстріляв територію Запорізької області, внаслідок чого там спалахнули поля. Вогонь перекинувся на землі Великомихайлівської громади на Дніпропетровщині. Там знищено майже 20 га пшениці.

"Пожежа самоліквідувалася", — уточнив Лукашук.

Того ж дня окупанти вдарили по території села Новосеменівка, внаслідок чого згоріла стерня площа 5 га.

Водночас, Telegram-канал "Запоріжжя.Інфо" повідомив, що росіяни в Запорізькій області спалюють пшеничні поля фосфорними бомбами.

"У нашому регіоні російські окупанти незаконно використовують заборонені всіма міжнародними конвенціями касетні та фосфорні боєприпаси. Спочатку вони б'ють по житлових кварталах, а потім випалюють цілі поля пшениці", — пишуть автори каналу. Також тут із посиланням на військових надається інформація, що російські війська почали "прицільно знищувати родючі українські поля".

Згодом це повідомлення з'явилося і в Telegram-каналі Пологівської громади Запорізької області.

Справді, 28-а окрема механізована бригада ім. Лицарів Зимового Походу опублікувала у себе на сторінці відео, як російський снаряд падає на пшеничне поле, а також кадри сільськогосподарських угідь, що горять.

"Окрім блокування портів, викрадення і продажу зерна, окупант цинічно підпалює поля фермерів", — прокоментували військові.

Про пшеничні поля, що горять, у себе в Facebook розповів й активіст Ігор Луценко, опублікувавши відповідне фото.

"Росіяни палять наш хліб. Спеціальний заряд летить у повітрі. Із характерним шумом, ніби белькоче металевими крилами, вибухає в зеніті, й додолу падають повільно кілька палаючих шматків. Від них спалахує поле", — написав він.

За словами Луценка, вогонь у полі йде стіною, заввишки він місцями сягає п'яти метрів, а завширшки — це смуга на сотні метрів.

"Пшениця суха після кількох тижнів спеки, спалахує, начебто не стебла на полі, а сірники", — уточнює активіст.

Нагадаємо, українські аграрії зібрали перший мільйон тонн зерна. Найбільше зерна вдалося зібрати з посівів озимого ячменю та пшениці.

Раніше Фокус повідомляв, що Міноборони попередило про можливий наступ військ РФ на Запоріжжя.