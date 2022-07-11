Трое погибших, десятки пострадавших: появились подробности обстрела Харькова (фото)

Российские военные применили РСЗО против жилых домов и торгового центра. Среди пострадавших — двое детей.

В результате обстрела Харькова российскими войсками в понедельник, 11 июля, пострадали более 30 человек, в том числе дети. Трое жителей города погибли. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По словам главы ОВА, огонь, который войска РФ вели по городу из реактивных систем залпового огня (РСЗО) пришелся не на военные объекты, а исключительно на гражданские, в частности, торговый центр и жилые дома. Часть выпущенных противником снарядов попали во дворы частных домов, также разрушениям подверглись гаражи и автомобили. В результате атаки в Харькове возникло несколько пожаров.

Госпитализирован 31 человек, пострадавший от обстрела, среди них двое детей 4 и 16 лет. Состояние обоих из них врачи оценивают как средней тяжести. Синегубов уточнил, что пострадавшие имеют преимущественно осколочные ранения. При ударе погибли 3 человека.

Напомним, об очередном обстреле Харькова глава ОВА сообщил в 10:27. В местных телеграм-каналах были опубликованы видео с последствиями атаки, на которых было запечатлено сильное задымление в городе. По данным издания "Суспільне", первые взрывы прозвучали около 10:07, а воздушная тревога была объявлена две минуты спустя.

Также мы писали о том, как минувшей ночью российские военные ударили по жилому дому в центре Харькова. Целый подъезд с 1 по 6-й этаж был разрушен.