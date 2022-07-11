Трое погибших, десятки пострадавших: появились подробности обстрела Харькова (фото)
Российские военные применили РСЗО против жилых домов и торгового центра. Среди пострадавших — двое детей.
В результате обстрела Харькова российскими войсками в понедельник, 11 июля, пострадали более 30 человек, в том числе дети. Трое жителей города погибли. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По словам главы ОВА, огонь, который войска РФ вели по городу из реактивных систем залпового огня (РСЗО) пришелся не на военные объекты, а исключительно на гражданские, в частности, торговый центр и жилые дома. Часть выпущенных противником снарядов попали во дворы частных домов, также разрушениям подверглись гаражи и автомобили. В результате атаки в Харькове возникло несколько пожаров.
Госпитализирован 31 человек, пострадавший от обстрела, среди них двое детей 4 и 16 лет. Состояние обоих из них врачи оценивают как средней тяжести. Синегубов уточнил, что пострадавшие имеют преимущественно осколочные ранения. При ударе погибли 3 человека.
Напомним, об очередном обстреле Харькова глава ОВА сообщил в 10:27. В местных телеграм-каналах были опубликованы видео с последствиями атаки, на которых было запечатлено сильное задымление в городе. По данным издания "Суспільне", первые взрывы прозвучали около 10:07, а воздушная тревога была объявлена две минуты спустя.
Также мы писали о том, как минувшей ночью российские военные ударили по жилому дому в центре Харькова. Целый подъезд с 1 по 6-й этаж был разрушен.