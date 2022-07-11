Троє загиблих, десятки постраждалих: з'явилися подробиці обстрілу Харкова (фото)

Російські військові застосували РСЗВ проти житлових будинків та торгового центру. Серед постраждалих — двоє дітей

Внаслідок обстрілу Харкова російськими військами в понеділок, 11 липня, постраждало понад 30 осіб, зокрема діти. Троє мешканців міста загинули. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За словами глави ОВА, вогонь, який війська РФ вели по місту з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), припав не на військові об'єкти, а лише на цивільні, зокрема, торговий центр і житлові будинки. Частина випущених противником снарядів влучили у двори приватних будинків, також руйнування зазнали гаражі та автомобілі. Внаслідок атаки в Харкові виникло кілька пожеж.

Госпіталізовано 31 особу, які постраждала від обстрілу, серед них двоє дітей 4 та 16 років. Стан їх обох лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Синєгубов уточнив, що постраждалі мають переважно осколкові поранення. Під час удару загинуло 3 людей.

Нагадаємо, про черговий обстріл Харкова глава ОВА повідомив о 10:27. У місцевих телеграм-каналах опубліковано відео з наслідками атаки, на яких знято сильне задимлення в місті. За даними видання "Суспільне", перші вибухи пролунали близько 10:07, а повітряну тривогу оголосили через дві хвилини.

Також ми писали про те, як минулої ночі російські військові вдарили по житловому будинку в центрі Харкова. Цілий під'їзд з 1 по 6 поверх зруйнований.