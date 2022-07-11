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Военный Фокус Российско-украинская война ВС РФ оставили остров Змеиный

ВСУ показали новое видео ударов по россиянам на Змеином и раскрыли подробности операции

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Остров Змеиный
Фото: ВСУ | Остров Змеиный

Появились ранее нигде не публиковавшееся видео ударов по острову в Черном море, на котором россияне пытались обустроить плацдарм для военного контроля над морем и небом.

Наши военные выложили в сеть ранее не публиковавшиеся кадры ударов по острову Змеиный и рассказали о деталях операции по освобождению крошечной островной территории в Черном море. Видео опубликовано на YouTube-канале ОК "Юг".

Противник намеревался увеличить свое вооружение на острове Змеиный для контроля над морем и небом в северо-западном районе моря.

По данным Оперативного командования "Юг", операция Вооруженных сил Украины продолжалась более двух месяцев. В ней были задействованы разные силы ВМС: артиллерия, ударные беспилотники, ракетные войска, СБУ, Госпогранслужба и др.

В первую очередь, ВСУ отрезали пути логистического снабжения, уничтожив корабельно-катерный состав ВС РФ. В частности, были поражены 4 быстроходных патрульных катера "Раптор" и скоростной десантный катер. Значительный урон был нанесен фрегату "Адмирал Эссен" и потоплен буксир "Василий Бех".

Российская техника, которая, согласно имеющимся разведданным, была доставлена на территорию острова Змеиный:

  • ЗРК "Тор-М2"
  • ТЗМ,
  • 4 ЗГРК "Панцирь-С1",
  • 2 РСЗО "Град" и "Торнадо-Г",
  • 1 ББМ,
  • 3 военных автомобиля,
  • 2 дизель-генератора и другие объекты.

По словам наших военных, после потопления крейсера "Москва", который обеспечивал прикрытие корабельной группировки в море, командование российских ВМС решило использовать о. Змеиный в качестве некоего наземного крейсера.

Тонущий крейсер "Москва"
Крейсер "Москва"

ВСУ с помощью постоянного огневого воздействия нарушили логистическое обеспечение между материковой частью и гарнизоном противника на острове, личный состав был деморализован.

В дальнейшем российские военные покинули территорию острова и уничтожили свою технику, которая там оставалась.

катер проекта «Серна», БПЛА “Байрактар”.
Поражение катера проекта "Серна"- сработал БПЛА "Байрактар".

Потери российских войск на Змеином, согласно информации Оперативного командования "Юг":

  • 3 ЗРПК "Панцирь-С1",
  • ЗРК "Тор-М2" и ТЗМ для него,
  • РЛС "Мыс",
  • РСЗО "Торнадо-Г"
  • РСЗО "Град"
  • система РЭБ,
  • маломерный катер,
  • 2 ББМ,
  • 8 единиц автотехники,
  • склад боеприпасов.

Общая стоимость потерь российских оккупационных войск в ходе боев за остров Змеиный оценивается в более чем 900 млн. долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в США выпустили коллекционную монету, посвященную острову Змеиный и затоплению российского флагмана в Черном море. На одной из сторон выгравирована легендарная фраза о русском военном корабле, в английской интерпретации это звучит как: "Moskva Russian warship go f**k yourself".

Напомним, что над островом Змеиный уже реет украинский флаг с предупреждением российским войскам о том, что эта территория принадлежит Украине.