ВСУ показали новое видео ударов по россиянам на Змеином и раскрыли подробности операции
Появились ранее нигде не публиковавшееся видео ударов по острову в Черном море, на котором россияне пытались обустроить плацдарм для военного контроля над морем и небом.
Наши военные выложили в сеть ранее не публиковавшиеся кадры ударов по острову Змеиный и рассказали о деталях операции по освобождению крошечной островной территории в Черном море. Видео опубликовано на YouTube-канале ОК "Юг".
Противник намеревался увеличить свое вооружение на острове Змеиный для контроля над морем и небом в северо-западном районе моря.
По данным Оперативного командования "Юг", операция Вооруженных сил Украины продолжалась более двух месяцев. В ней были задействованы разные силы ВМС: артиллерия, ударные беспилотники, ракетные войска, СБУ, Госпогранслужба и др.
В первую очередь, ВСУ отрезали пути логистического снабжения, уничтожив корабельно-катерный состав ВС РФ. В частности, были поражены 4 быстроходных патрульных катера "Раптор" и скоростной десантный катер. Значительный урон был нанесен фрегату "Адмирал Эссен" и потоплен буксир "Василий Бех".
Российская техника, которая, согласно имеющимся разведданным, была доставлена на территорию острова Змеиный:
- ЗРК "Тор-М2"
- ТЗМ,
- 4 ЗГРК "Панцирь-С1",
- 2 РСЗО "Град" и "Торнадо-Г",
- 1 ББМ,
- 3 военных автомобиля,
- 2 дизель-генератора и другие объекты.
По словам наших военных, после потопления крейсера "Москва", который обеспечивал прикрытие корабельной группировки в море, командование российских ВМС решило использовать о. Змеиный в качестве некоего наземного крейсера.
ВСУ с помощью постоянного огневого воздействия нарушили логистическое обеспечение между материковой частью и гарнизоном противника на острове, личный состав был деморализован.
В дальнейшем российские военные покинули территорию острова и уничтожили свою технику, которая там оставалась.
Потери российских войск на Змеином, согласно информации Оперативного командования "Юг":
- 3 ЗРПК "Панцирь-С1",
- ЗРК "Тор-М2" и ТЗМ для него,
- РЛС "Мыс",
- РСЗО "Торнадо-Г"
- РСЗО "Град"
- система РЭБ,
- маломерный катер,
- 2 ББМ,
- 8 единиц автотехники,
- склад боеприпасов.
Общая стоимость потерь российских оккупационных войск в ходе боев за остров Змеиный оценивается в более чем 900 млн. долларов.
Ранее Фокус сообщал, что в США выпустили коллекционную монету, посвященную острову Змеиный и затоплению российского флагмана в Черном море. На одной из сторон выгравирована легендарная фраза о русском военном корабле, в английской интерпретации это звучит как: "Moskva Russian warship go f**k yourself".
Напомним, что над островом Змеиный уже реет украинский флаг с предупреждением российским войскам о том, что эта территория принадлежит Украине.