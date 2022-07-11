ВСУ показали новое видео ударов по россиянам на Змеином и раскрыли подробности операции

Появились ранее нигде не публиковавшееся видео ударов по острову в Черном море, на котором россияне пытались обустроить плацдарм для военного контроля над морем и небом.

Наши военные выложили в сеть ранее не публиковавшиеся кадры ударов по острову Змеиный и рассказали о деталях операции по освобождению крошечной островной территории в Черном море. Видео опубликовано на YouTube-канале ОК "Юг".

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Противник намеревался увеличить свое вооружение на острове Змеиный для контроля над морем и небом в северо-западном районе моря.

По данным Оперативного командования "Юг", операция Вооруженных сил Украины продолжалась более двух месяцев. В ней были задействованы разные силы ВМС: артиллерия, ударные беспилотники, ракетные войска, СБУ, Госпогранслужба и др.

В первую очередь, ВСУ отрезали пути логистического снабжения, уничтожив корабельно-катерный состав ВС РФ. В частности, были поражены 4 быстроходных патрульных катера "Раптор" и скоростной десантный катер. Значительный урон был нанесен фрегату "Адмирал Эссен" и потоплен буксир "Василий Бех".

Российская техника, которая, согласно имеющимся разведданным, была доставлена на территорию острова Змеиный:

ЗРК "Тор-М2"

ТЗМ,

4 ЗГРК "Панцирь-С1",

2 РСЗО "Град" и "Торнадо-Г",

1 ББМ,

3 военных автомобиля,

2 дизель-генератора и другие объекты.

По словам наших военных, после потопления крейсера "Москва", который обеспечивал прикрытие корабельной группировки в море, командование российских ВМС решило использовать о. Змеиный в качестве некоего наземного крейсера.

[ + – ] Крейсер "Москва"

ВСУ с помощью постоянного огневого воздействия нарушили логистическое обеспечение между материковой частью и гарнизоном противника на острове, личный состав был деморализован.

В дальнейшем российские военные покинули территорию острова и уничтожили свою технику, которая там оставалась.

[ + – ] Поражение катера проекта "Серна"- сработал БПЛА "Байрактар".

Потери российских войск на Змеином, согласно информации Оперативного командования "Юг":

3 ЗРПК "Панцирь-С1",

ЗРК "Тор-М2" и ТЗМ для него,

РЛС "Мыс",

РСЗО "Торнадо-Г"

РСЗО "Град"

система РЭБ,

маломерный катер,

2 ББМ,

8 единиц автотехники,

склад боеприпасов.

Общая стоимость потерь российских оккупационных войск в ходе боев за остров Змеиный оценивается в более чем 900 млн. долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в США выпустили коллекционную монету, посвященную острову Змеиный и затоплению российского флагмана в Черном море. На одной из сторон выгравирована легендарная фраза о русском военном корабле, в английской интерпретации это звучит как: "Moskva Russian warship go f**k yourself".

Напомним, что над островом Змеиный уже реет украинский флаг с предупреждением российским войскам о том, что эта территория принадлежит Украине.