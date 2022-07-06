В США выпустили коллекционную монету, посвященную острову Змеиный (фото)

На одной из сторон монеты есть уже легендарная фраза о русском военном корабле.

Белой дом в США выпустил коллекционную монету "Остров Змеиный", которая посвящена украинскому сопротивлению в боях за остров. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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На монете изображен остров Змеиный, а на обратной стороне уже ставшая легендарной надпись о русском военном корабле, которая на английском звучит так "Moskva Russian warship go f**k yourself". Монета входит в коллекцию "Глобальные исторические моменты американского и всемирного президентства".

Стоимость одной монеты составляет 100 долларов, а ее доставка начнется 30 сентября. Стоимость отправки в Украину и страны НАТО будет бесплатной. Вместе с ней будет идти футляр с золотой президентской печаткой. 20% от продаж будет отправлен на помощь украинским женщинам и детям.

Добавим, фраза о русском военном корабле прозвучала в первый день вторжения РФ в Украину. Украинский гарнизон отказался сдаваться, как того требовал агрессор. 4 июля ВСУ смогли отбить остров от российских войск.

Напомним, 4 июля ОК "Юг" заявили, что операция по освобождению острова Змеиный завершена. 2 июля ВСУ доуничтожили всю технику врага на острове Змеиный.

Минобороны РФ 30 июля выступило с заявлением о том, что российские подразделения уходят из острова Змеиный. Свое бегство после нанесения ударов со стороны ВСУ, российской ведомство назвало "жестом доброй воли".