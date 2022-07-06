У США випустили колекційну монету, присвячену острову Зміїний (фото)

На одній зі сторін монети є вже легендарна фраза про російський військовий корабель.

Білий дім у США випустив колекційну монету "Острів Зміїний", присвячену українському опору в боях за острів. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На монеті зображений острів Зміїний, а на звороті напис фрази, яка вже стала легендарною, про російський військовий корабель, що англійською звучить яка "Moskva Russian warship go f**k yourself". Монета входить до колекції "Глобальні історичні моменти американського та всесвітнього президентства".

Вартість однієї монети складає 100 доларів, а її доставка розпочнеться 30 вересня. Вартість відправки в Україну та країни НАТО буде безплатною. Разом із нею йтиме футляр із золотою президентською печаткою. 20% від продажу буде відправлено на допомогу українським жінкам і дітям.

Додамо, фраза про російський військовий корабель пролунала в перший день вторгнення РФ в Україну. Український гарнізон відмовився здаватися, як того вимагав агресор. 4 липня ЗСУ змогли відбити острів від російських військ.

Нагадаємо, 4 липня ОК "Південь" заявили, що операцію зі звільнення острова Зміїний завершено. 2 липня ЗСУ знищили всю техніку ворога на острові Зміїний.

Міноборони РФ 30 липня виступило із заявою про те, що російські підрозділи йдуть із острова Зміїний. Свою втечу після завдання ударів з боку ЗСУ російське відомство назвало "жестом доброї волі".