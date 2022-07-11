ЗСУ показали нове відео ударів по росіянах на Зміїному та розкрили подробиці операції

З'явилися відео ударів, що ніде не публікувалося, по острову в Чорному морі, на якому росіяни намагалися облаштувати плацдарм для військового контролю над морем і небом.

Наші військові виклали в мережу кадри ударів, що раніше не публікувалися, по острову Зміїний і розповіли про деталі операції зі звільнення крихітної острівної території в Чорному морі. Відео опубліковано на YouTube-каналі ОК "Південь".

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Противник мав намір збільшити своє озброєння на острові Зміїний для контролю над морем і небом у північно-західному районі моря.

За даними Оперативного командування "Південь", операція Збройних сил України тривала понад два місяці. У ній були задіяні різні сили ВМС: артилерія, ударні безпілотники, ракетні війська, СБУ, Держприкордонслужба тощо.

Насамперед ЗСУ відрізали шляхи логістичного постачання, знищивши корабельно-катерний склад ЗС РФ. Зокрема, були уражені 4 швидкохідні патрульні катери "Раптор" і швидкісний десантний катер. Значної шкоди було завдано фрегату "Адмірал Ессен" і потоплено буксир "Василь Бех".

Російська техніка, яка, згідно з наявними розвідданими, була доставлена на територію острова Зміїний:

ЗРК "Тор-М2";

ТЗМ;

4 ЗДРК "Панцир-С1";

2 РСЗВ "Град" та "Торнадо-Г";

1 ББМ;

3 військові автомобілі;

2 дизель-генератори й інші об'єкти.

За словами наших військових, після потоплення крейсера "Москва", який забезпечував прикриття корабельного угруповання у морі, командування російських ВМС вирішило використати о. Зміїний як якийсь наземний крейсер.

[ + – ] Крейсер "Москва"

ЗСУ за допомогою постійного вогневого впливу порушили логістичне забезпечення між материковою частиною і гарнізоном противника на острові, особовий склад деморалізовано.

Надалі російські військові залишили територію острова та знищили свою техніку, яка там залишалася.

[ + – ] Ураження катера проєкту "Серна" — спрацював БПЛА "Байрактар"

Втрати російських військ на Зміїному, згідно з інформацією Оперативного командування "Південь":

3 ЗРПК "Панцир-С1";

ЗРК "Тор-М2" та ТЗМ для нього;

РЛС "Мис";

РСЗВ "Торнадо-Г";

РСЗВ "Град";

система РЕБ;

маломірний катер;

2 ББМ;

8 одиниць автотехніки;

склад боєприпасів.

Загальна вартість втрат російських окупаційних військ у процесі боїв за острів Зміїний оцінюється у понад 900 млн доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що в США випустили колекційну монету, присвячену острову Зміїний і затоплення російського флагмана у Чорному морі. На одній із сторін вигравіровано легендарну фразу про російський військовий корабель, в англійській інтерпретації це звучить як: "Moskva Russian warship go f**k yourself".

Нагадаємо, що над островом Зміїний уже майорить український прапор із попередженням російським військам про те, що ця територія належить Україні.