В Украине собрали более 6 тыс. подписей к петиции о запрете выдачи повесток на улицах

Авторы петиции утверждают, что из-за вручения повесток в военкоматы в общественных местах, многие мотивированные граждане не могут пойти на службу в ВСУ, поскольку для них нет места.

Электронная петиция о запрете выдачи повесток в армию на улицах, блокпостах и автозаправках, которая была опубликована на сайте президента Украины Владимира Зеленского, на 12 июля собрала 6192 подписи.

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Для того, чтобы президент рассмотрел петицию, ей нужно собрать еще более 18 тысяч подписей за 79 дней/

В тексте петиции отмечается, что согласно закона о мобилизации должна быть разработана очередность мобилизации. И согласно указа Зеленского это возложено на Генеральный штаб ВСУ, однако информацию об очередности Генштаб общественности не разглашает.

В силу этого подписанты считают, что никаких юридических оснований для защиты от неправомерной мобилизации нет.

По мнению авторов петиции такая ситуация приводит к тому, что мотивированные граждане, имеющие боевой опыт, не могут поступить на военную службу, поскольку многих людей набрали на улицах.

Кроме того, упоминается о "не очень законных" случаях, когда людей забирали в военкоматы прямо из очередей на АЗС.

Таким образом, в петиции содержится просьба запретить раздачу повесток в местах, кроме военкоматов, набирать резервистов из числа добровольцев, или обнародовать и обновлять состояние волн мобилизации.

Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что повестки на улицах раздают потому, что много людей стоят на военном учете не по месту проживания. Кроме того сотрудники полиции, раздавая повестки в разных общественных местах, не нарушают закон и действуют по просьбе военных .

Пресс-служба Нацполиции 27 июня сообщила о совместных с представителями военкомата рейдах по ночным клубам Киева с целью раздачи повесток мужчинам призывного возраста, которые нарушают комендантский час. В двух ночных заведениях из 420 правоохранители выявили 413 человек, нарушивших комендантское время