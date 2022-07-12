В Україні зібрали понад 6 тис. підписів до петиції про заборону видачі повісток на вулицях

Автори петиції стверджують, що через вручення повісток у військкомати в громадських місцях багато вмотивованих громадян не можуть піти на службу до ЗСУ, оскільки для них немає місця.

Електронна петиція про заборону видачі повісток в армію на вулицях, блокпостах і автозаправках, що була опублікована на сайті президента України Володимира Зеленського, на 12 липня зібрала 6192 підписи.

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Для того, щоб президент розглянув петицію, їй потрібно зібрати ще понад 18 тисяч підписів за 79 днів.

У тексті петиції зазначається, що, згідно із законом про мобілізацію, має бути розроблена черговість мобілізації. І згідно з указом Зеленського, це покладено на Генеральний штаб ЗСУ, проте інформацію про черговість Генштаб громадськості не розголошує.

Унаслідок цього підписанти вважають, що жодних юридичних підстав для захисту від неправомірної мобілізації немає.

На думку авторів петиції, така ситуація призводить до того, що мотивовані громадяни, які мають бойовий досвід, не можуть вступити на військову службу, оскільки багатьох людей набрали на вулицях.

Крім того, згадується про "не дуже законні" випадки, коли людей забирали у військкомати прямо з черг на АЗС.

Отже, петиція містить прохання заборонити роздачу повісток у місцях, крім військкоматів, набирати резервістів із числа добровольців або оприлюднити й оновлювати стан хвиль мобілізації.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що повістки на вулицях роздають тому, що багато людей стоять на військовому обліку не за місцем проживання. Крім того, співробітники поліції, роздаючи повістки в різних громадських місцях, не порушують закон і діють на прохання військових.

Пресслужба Нацполіції 27 червня повідомила про спільні з представниками військкомату рейди по нічних клубах Києва з метою роздачі повісток чоловікам призовного віку, які порушують комендантську годину. У двох нічних закладах із 420 правоохоронці виявили 413 осіб, які порушили комендантську годину.