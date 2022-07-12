Армия США ликвидировала лидера ИГИЛ в Сирии (фото)

Главарь террористов Махер аль-Агал погиб в результате удара американского беспилотника.

Лидер "Исламского государства" в Сирии Махер аль-Агал был ликвидирован в результате удара, нанесенного американским беспилотником на северо-западе страны. Об этом со ссылкой на заявление армии США сообщило агентство Reuters.

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"Эта операция была тщательно спланирована, чтобы обеспечить ее успешное выполнение. Первоначальный анализ показывает, что жертв среди гражданского населения не было", — говорится в заявлении.

В американских войсках отметили, что в результате удара был ранен близкий соратник главаря боевиков. Погибший аль-Агал занимался развитием сетей террористической организации за пределами Ирака и Сирии.

Агентство отмечает, что аль-Агал был одним из пяти лидеров ИГ. При этом издание NBC News со ссылкой на представителя Центрального командования США, CENTCOM, сообщило, что ликвидированный боевик был одним из четырех главных лидеров "Исламского государства" в целом.

"Устранение этих лидеров ИГИЛ подорвет способность террористической организации планировать и осуществлять атаки", — заявил представитель CENTCOM полковник Джо Буччино.

По данным американских военных, в ходе рейда в прошлом месяце был захвачен неназванный высокопоставленный лидер ИГИЛ и изготовитель бомб, говорится в публикации. Также в армии США утверждают, что в ходе ночной спецоперации, которая была проведена в феврале на северо-западе Сирии, погиб другой лидер организации — Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши.

Журналисты добавили, что сообщение о ликвидации Махер аль-Агала появилась на фоне грядущей поездки президента США Джо Байдена на Ближний Восток. В среду днем американский лидер посетит Израиль, после чего отправится в Саудовскую Аравию.

В мае мы сообщали, что официальный представитель "Исламского государства" по работе со СМИ Абу Хамза аль-Курейши, которого считают возможным лидером ИГИЛ, был задержан в Стамбуле.