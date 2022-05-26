В Стамбуле силовики задержали нового главаря ИГИЛ, — СМИ (фото)

По данным журналистов, правоохранители долго следили за домом, в котором скрывался Абу Хамза аль-Курейши. В скором времени президент Реджеп Эрдоган выступит с обращением к народу.

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Официальный представитель Исламского государства по работе со СМИ Абу Хамза аль-Курейши, которого считают возможным лидером ИГИЛ, был задержан в Стамбуле. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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По данным журналистов, спецоперация по задержанию Абу Хамза аль-Курейши проводилась при участии Национальной разведывательной организацией Турции и управления по борьбе с терроризмом.

Задержанием возможного лидера ИГИЛ руководил глава стамбульской полиции Мехмет Акташ. СМИ отмечают, что турецкие правоохранители в течение длительного времени следили за жилым домом, в котором скрывался Абу Хамза аль-Курейши. Предполагаемого лидера ИГИЛ уже допрашивают разведчики и представители антитеррористического ведомства.

Другие подробности задержания Абу Хамза аль-Курейши не раскрываются. Ожидается, что в скором времени с обращением к турецкому народу выступит президент Реджеп Эрдоган, который должен обнародовать детали спецоперации в Стамбуле.

[ + – ] Лидер ИГИЛ Абу Хамза аль-Курейши задержан в Стамбуле

Абу Хамза аль-Курейши — официальный представитель Исламского государства по работе со СМИ, предполагаемый новый лидер радикальной группировки ИГИЛ. Впервые появился в СМИ после публикации видеообращения о гибели прошлого главаря боевиков Абу Бакра аль-Багдади. Спикер ИГ призвал всех сторонников группировки дать присягу новому халифу и пообещал отомстить США за ликвидацию руководителя террористической ячейки.

Напомним, американские спецслужбы предотвратили покушение на экс-президента США Джорджа Буша-младшего. Операция по устранению политика, по данным правоохранителей, готовилась выходцем из Ирака, которого подозревают в связях с ИГИЛ.

Также сообщалось, что в Сирии был ликвидирован главарь ИГИЛ Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураиши. Руководитель радикальной группировки погиб в результате атаки сил коалиций во главе с США.