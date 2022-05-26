У Стамбулі силовики затримали нового ватажка ІДІЛ, — ЗМІ (фото)
За даними журналістів, правоохоронці довго стежили за будинком, у якому переховувався Абу Хамза аль-Курейші. Незабаром президент Реджеп Ердоган звернеться до народу.
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Офіційного представника Ісламської держави щодо роботи зі ЗМІ Абу Хамза аль-Курейші, якого вважають можливим лідером ІДІЛ, було затримано у Стамбулі. Про це повідомляють турецькі ЗМІ із посиланням на джерела в правоохоронних органах.
За даними журналістів, спецоперація із затримання Абу Хамза аль-Курейші проводилася за участю Національною розвідувальною організацією Туреччини та управління боротьби з тероризмом.
Затриманням можливого лідера ІДІЛ керував голова стамбульської поліції Мехмет Акташ. ЗМІ зазначають, що турецькі правоохоронці протягом тривалого часу стежили за житловим будинком, де переховувався Абу Хамза аль-Курейші. Передбачуваного лідера ІДІЛ уже допитують розвідники та представники антитерористичного відомства.
Інші подробиці затримання Абу Хамза аль-Курейші не розкриваються. Очікується, що незабаром зі зверненням до турецького народу виступить президент Реджеп Ердоган, який має оприлюднити деталі спецоперації у Стамбулі.
Абу Хамза аль-Курейші — офіційний представник Ісламської держави з роботи зі ЗМІ, передбачуваний новий лідер радикального угруповання ІДІЛ. Уперше з'явився у ЗМІ після публікації відеозвернення про загибель минулого ватажка бойовиків Абу Бакра аль-Багдаді. Спікер ІД закликав усіх прихильників угруповання принести присягу новому халіфу та пообіцяв помститися США за ліквідацію керівника терористичного осередку.
Нагадаємо, американські спецслужби запобігли замаху на експрезидента США Джорджа Буша-молодшого. Операція з усунення політика, за даними правоохоронців, готувалася вихідцем з Іраку, якого підозрюють у зв'язках з ІДІЛ.
Також повідомлялося, що в Сирії було ліквідовано ватажка ІДІЛ Абу Ібрагім аль-Хашімі аль-Кураїші. Керівник радикального угруповання загинув унаслідок атаки сил коаліцій на чолі зі США.