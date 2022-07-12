Армія США ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії (фото)

Ватажок терористів Махер аль-Агал загинув внаслідок удару американського безпілотника.

Лідера "Ісламської держави" в Сирії Махера аль-Агала ліквідовано внаслідок удару, завданого американським безпілотником на північному заході країни. Про це з посиланням на заяву армії США повідомило агентство Reuters.

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"Цю операцію ретельно сплановано, щоб забезпечити її успішне виконання. Початковий аналіз показує, що жертв серед цивільного населення не було", — йдеться в заяві.

В американських військах зазначили, що внаслідок удару поранено близького соратника ватажка бойовиків. Загиблий аль-Агал займався розвитком мереж терористичної організації за межами Іраку та Сирії.

Агентство зазначає, що аль-Агал був одним із п'яти лідерів ІД. Водночас видання NBC News з посиланням на представника Центрального командування США, CENTCOM, повідомило, що ліквідований бойовик був одним із чотирьох головних лідерів "Ісламської держави" загалом.

"Усунення цих лідерів ІДІЛ підірве здатність терористичної організації планувати та здійснювати атаки", — заявив представник CENTCOM полковник Джо Буччіно.

За даними американських військових, під час рейду минулого місяця захоплено неназваного високопоставленого лідера ІДІЛ і виробника бомб, йдеться в публікації. Також в армії США стверджують, що в ході нічної спецоперації, яка була проведена в лютому на північному заході Сирії, загинув інший лідер організації Абу Ібрагіма аль-Хашімі аль-Курайші.

Журналісти додали, що повідомлення про ліквідацію Махер аль-Агала з'явилося на тлі майбутньої поїздки президента США Джо Байдена на Близький Схід. У середу вдень американський лідер відвідає Ізраїль, після чого вирушить до Саудівської Аравії.

У травні ми повідомляли, що офіційного представника "Ісламської держави" по роботі зі ЗМІ Абу Хамза аль-Курейші, якого вважають можливим лідером ІДІЛ, затримано в Стамбулі.