В Украине забросали гранатами главу Северной Осетии, — росСМИ

Лидер непризнанной республики приехал с ревизией в батальон наемников "Алания", который воюет против украинских военных, и якобы получил контузию от взрыва гранат.

Главу Северной Осетии Сергея Меняйло неизвестные забросали гранатами во время поездки в оккупированную россиянами Запорожскую область. Об этом сообщил ряд российских СМИ.

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По их версии Меняйло попал в засаду возле Гуляйполя, куда поехал вместе с военными из батальона "Алания". (В состав "Алании" входят наемники из Северной Осетии, которые воюют с ВСУ на стороне России).

Во время атаки несколько военных были убиты, а сам глава Северной Осетии получил контузию.

Однако несколько позже сам глава непризнанной республики в интервью одному российских из новостных Телеграмм-каналов категорически опроверг эту информацию.

"Все хорошо. Я уже еду по Краснодарскому краю, возвращаюсь домой. Никакой диверсионной группы никто не видел. Но со мной все нормально, все хорошо", — сказал Меняйло.

Ранее Фокус писал, что одиозного российского дизайнера Лебедева заметили на крыше Запорожской АЭС. Блоггер и дизайнер, прославлявший оккупацию Крыма войсками РФ, приехал в Украину и сфотографировался на территории захваченной оккупантами Запорожской АЭС.

На снимке Лебедев стоит на крыше одного из помещений станции и делает вид, что держит на ладони градирню атомной электростанции.

Также мы рассказывали читателям, что в Киев приезжал российский рэпер Баста, который выступал в Крыму после оккупации. Репер гастролировал по оккупированному Крыму, в частности выступал в Ялте в 2014 и 2015 годах. Василий Вакуленко также снимался в фильме "Кеды", съемки проходили в городе Севастополе. Он также стал судьей конкурса на лучшую песню про Крымский мост в России.