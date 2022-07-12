В Україні закидали гранатами голову Північної Осетії, — росЗМІ

Лідер невизнаної республіки приїхав із ревізією до батальйону найманців "Аланія", який воює проти українських військових, і нібито отримав контузію від вибуху гранат.

Голову Північної Осетії Сергія Меняйла невідомі закидали гранатами під час поїздки до окупованої росіянами Запорізької області. Про це повідомила низка російських ЗМІ.

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За їхньою версією Меняйло потрапив у засідку біля Гуляйполя, куди поїхав разом із військовими з батальйону "Аланія". (До складу "Аланії" входять найманці з Північної Осетії, які воюють із ЗСУ на боці Росії).

Під час атаки кілька військових вбили, а сам голова Північної Осетії отримав контузію.

Однак трохи пізніше сам глава невизнаної республіки в інтерв'ю одному російському з телеграм-каналів новин категорично спростував цю інформацію.

"Все добре. Я вже їду по Краснодарському краю, повертаюся додому. Жодної диверсійної групи ніхто не бачив. Але зі мною все нормально, все добре", — сказав Меняйло.

Раніше Фокус писав, що одіозного російського дизайнера Лебедєва помітили на даху Запорізької АЕС. Блоггер і дизайнер, який прославляв окупацію Криму військами РФ, приїхав до України і сфотографувався на території захопленої окупантами Запорізької АЕС.

На знімку Лебедєв стоїть на даху одного з приміщень станції і вдає, що тримає на долоні ґрадирню атомної електростанції.

Також ми розповідали читачам, що до Києва приїжджав російський репер Баста, який виступав у Криму після окупації. Репер гастролював окупованим Кримом, зокрема виступав у Ялті у 2014 та 2015 роках. Василь Вакуленко також знімався у фільмі "Кеди", зйомки проходили в місті Севастополі. Він також став суддею конкурсу на найкращу пісню про Кримський міст у Росії.