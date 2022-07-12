В Україні закидали гранатами голову Північної Осетії, — росЗМІ
Лідер невизнаної республіки приїхав із ревізією до батальйону найманців "Аланія", який воює проти українських військових, і нібито отримав контузію від вибуху гранат.
Голову Північної Осетії Сергія Меняйла невідомі закидали гранатами під час поїздки до окупованої росіянами Запорізької області. Про це повідомила низка російських ЗМІ.
За їхньою версією Меняйло потрапив у засідку біля Гуляйполя, куди поїхав разом із військовими з батальйону "Аланія". (До складу "Аланії" входять найманці з Північної Осетії, які воюють із ЗСУ на боці Росії).
Під час атаки кілька військових вбили, а сам голова Північної Осетії отримав контузію.
Однак трохи пізніше сам глава невизнаної республіки в інтерв'ю одному російському з телеграм-каналів новин категорично спростував цю інформацію.
"Все добре. Я вже їду по Краснодарському краю, повертаюся додому. Жодної диверсійної групи ніхто не бачив. Але зі мною все нормально, все добре", — сказав Меняйло.
Раніше Фокус писав, що одіозного російського дизайнера Лебедєва помітили на даху Запорізької АЕС. Блоггер і дизайнер, який прославляв окупацію Криму військами РФ, приїхав до України і сфотографувався на території захопленої окупантами Запорізької АЕС.
На знімку Лебедєв стоїть на даху одного з приміщень станції і вдає, що тримає на долоні ґрадирню атомної електростанції.
Також ми розповідали читачам, що до Києва приїжджав російський репер Баста, який виступав у Криму після окупації. Репер гастролював окупованим Кримом, зокрема виступав у Ялті у 2014 та 2015 роках. Василь Вакуленко також знімався у фільмі "Кеди", зйомки проходили в місті Севастополі. Він також став суддею конкурсу на найкращу пісню про Кримський міст у Росії.