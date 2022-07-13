ВС РФ продолжают бомбардировки во время "оперативной паузы" для дальнейшего наступления, — ISW
Сейчас россияне проводят небольшие наступления, вероятно, готовясь к более масштабным, сроки которых остаются неясными.
Российская армия остается в состоянии "оперативной паузы", ВС РФ продолжают перегруппировываться, отдыхать, переоборудоваться и переформировываться. Однако они продолжают бомбардировать критические районы, чтобы создать условия для будущих наземных наступлений и проводить ограниченные зондирующие атаки. Об этом заявляют аналитики из Института изучения войны.
Ранее в ведомстве отмечали, что оперативная пауза не означает прекращение атак. Сейчас россияне проводят небольшие наступления, вероятно, готовясь к более масштабным, сроки которых остаются неясными.
Другие выводы ISW о ситуации на линии фронта:
- Российские войска провели ограниченные и безуспешные наземные атаки севернее Славянска и восточнее Северска.
- ВС РФ продолжали наносить авиационные и артиллерийские удары по Бахмуту и Авдеевке.
- Оккупанты провели несколько безуспешных наземных атак к северу от Харькова.
- Российские силы, вероятно, совершили атаку на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре Запорожской области под фальшивым флагом.
- Российские и украинские источники сообщили, что 10 июля в результате украинских ударов в Херсоне погибло несколько российских офицеров.
- Вооруженные силы Украины продолжали наносить удары по российским складам боеприпасов на южном направлении.
Напомним, 9 июля в Институте изучения войны сообщали, что Россия готовится к масштабному наступлению на Донбассе. Сейчас ВС РФ пытаются перегруппироваться и улучшить логистику. Однако оккупанты продолжают вести ограниченные боевые действия, чтобы не потерять инициативу.
13 июля в утренней сводке Генштаб сообщал, что войска России могут наступать в направлении "Изюм-Славянск". Оккупанты не прекращают обстреливать из артиллерии Славянское и Краматорское направление.