ВС РФ продолжают бомбардировки во время "оперативной паузы" для дальнейшего наступления, — ISW

Сейчас россияне проводят небольшие наступления, вероятно, готовясь к более масштабным, сроки которых остаются неясными.

Российская армия остается в состоянии "оперативной паузы", ВС РФ продолжают перегруппировываться, отдыхать, переоборудоваться и переформировываться. Однако они продолжают бомбардировать критические районы, чтобы создать условия для будущих наземных наступлений и проводить ограниченные зондирующие атаки. Об этом заявляют аналитики из Института изучения войны.

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Ранее в ведомстве отмечали, что оперативная пауза не означает прекращение атак. Сейчас россияне проводят небольшие наступления, вероятно, готовясь к более масштабным, сроки которых остаются неясными.

Другие выводы ISW о ситуации на линии фронта:

Российские войска провели ограниченные и безуспешные наземные атаки севернее Славянска и восточнее Северска.

ВС РФ продолжали наносить авиационные и артиллерийские удары по Бахмуту и ​​Авдеевке.

Оккупанты провели несколько безуспешных наземных атак к северу от Харькова.

Российские силы, вероятно, совершили атаку на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре Запорожской области под фальшивым флагом.

Российские и украинские источники сообщили, что 10 июля в результате украинских ударов в Херсоне погибло несколько российских офицеров.

Вооруженные силы Украины продолжали наносить удары по российским складам боеприпасов на южном направлении.

[ + – ] Карта боевых действий на территори Украина

Напомним, 9 июля в Институте изучения войны сообщали, что Россия готовится к масштабному наступлению на Донбассе. Сейчас ВС РФ пытаются перегруппироваться и улучшить логистику. Однако оккупанты продолжают вести ограниченные боевые действия, чтобы не потерять инициативу.

13 июля в утренней сводке Генштаб сообщал, что войска России могут наступать в направлении "Изюм-Славянск". Оккупанты не прекращают обстреливать из артиллерии Славянское и Краматорское направление.