ЗС РФ продовжує бомбардування під час "оперативної паузи" для подальшого наступу, — ISW

Зараз росіяни проводять невеликі наступи, ймовірно, готуючись до масштабніших, терміни яких залишаються незрозумілими.

Російська армія залишається в стані "оперативної паузи", ЗС РФ продовжують перегруповуватися, відпочивати, переобладнатися та переформовуватись. Однак вони продовжують бомбардувати критичні райони, щоб створити умови для майбутніх наземних наступів і проводити обмежені зондувальні атаки. Про це заявляють аналітики Інституту вивчення війни.

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Раніше у відомстві зазначали, що оперативна пауза не означає припинення атак. Зараз росіяни проводять невеликі наступи, ймовірно, готуючись до масштабніших, терміни яких залишаються незрозумілими.

Інші висновки ISW щодо ситуації на лінії фронту:

Російські війська провели обмежені та безуспішні наземні атаки на північ від Слов'янська і на схід від Сіверська.

ЗС РФ продовжували завдавати авіаційних і артилерійських ударів по Бахмуту й Авдіївці.

Окупанти провели кілька безуспішних наземних атак на північ від Харкова.

Російські сили, ймовірно, атакували Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі Запорізької області під фальшивим прапором.

Російські й українські джерела повідомили, що 10 липня внаслідок українських ударів у Херсоні загинуло кілька російських офіцерів.

Збройні сили України продовжували завдавати ударів по російських складах боєприпасів на південному напрямку.

[ + – ] Карта бойових дій на території України

Нагадаємо, 9 липня в Інституті вивчення війни повідомляли, що Росія готується до масштабного наступу на Донбасі. Наразі ЗС РФ намагаються перегрупуватися та покращити логістику. Однак окупанти продовжують вести обмежені бойові дії, щоби не втратити ініціативу.

13 липня в ранковому зведенні Генштаб повідомляв, що війська Росії можуть наступати в напрямку "Ізюм – Слов'янськ". Окупанти не припиняють обстрілювати з артилерії Слов'янський і Краматорський напрямок.