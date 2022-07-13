В Минобороны РФ подтвердили ракетные удары по разным областям Украины (видео)

Военное ведомство страны-агрессора отрапортовало о своих атаках на Николаев, Николаевскую, Харьковскую, Запорожскую и Донецкую области. В МО РФ также говорят, что взяли в плен десять украинских военных.

В Министерстве обороны Российской Федерации в очередной раз отрапортовали об ударах по разным регионам Украины. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале военного ведомства страны-агрессора.

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Как утверждают в МО РФ, российские войска ударили ракетами воздушного базирования по территории судостроительного завода в Николаеве, где якобы уничтожили 20 единиц военной техники.

Оккупанты рассказали о своей атаке на село Дементиевка Харьковской области. Минобороны РФ уверяет, что здесь взяли в плен десять украинских военнослужащих.

Оккупанты также подтвердили свои удары по поселку Березнеговатое Николаевской области, городу Северск Бахмутского района Донецкой области и селу Белогорье Запорожской области.

Страна-агрессор продолжает утверждать, что бьет по "командным пунктам" и "скоплению военной техники".

Напомним, Иран отказал РФ в продаже беспилотников. В МИД Ирана заявили, что развития военного сотрудничества с Кремлем на данный момент нет.

Сегодня ночью оккупанты ударили из РСЗО по Днепропетровской области. Российские войска дважды обстреляли Никопольский район, повредив линию электропередач и учреждение социальный инфраструктуры.