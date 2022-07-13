У Міноборони РФ підтвердили ракетні удари по різних областях України (відео)

Військове відомство країни-агресора відрапортувало про свої атаки на Миколаїв, Миколаївську, Харківську, Запорізьку та Донецьку області. У МО РФ також кажуть, що полонили десять українських військових.

У Міністерстві оборони Російської Федерації вкотре відрапортували про удари по різних регіонах України. Про це повідомляють в офіційному Telegram-каналі військового відомства країни-агресора.

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Як стверджують у МО РФ, російські війська вдарили ракетами повітряного базування по території суднобудівного заводу в Миколаєві, де нібито знищили 20 одиниць військової техніки.

Окупанти розповіли про свою атаку на село Дементіївка Харківської області. Міноборони РФ запевняє, що тут полонили десять українських військовослужбовців.

Окупанти також підтвердили свої удари по селищу Березнегувате Миколаївської області, місту Сіверськ Бахмутського району Донецької області та селу Білогір'я Запорізької області.

Країна-агресор продовжує стверджувати, що б'є по "командних пунктах" та "скупченнях військової техніки".

Нагадаємо, Іран відмовив РФ у продажу безпілотників. У МЗС Ірану заявили, що розвитку військової співпраці з Кремлем наразі немає.

Сьогодні вночі окупанти вдарили з РСЗВ по Дніпропетровській області. Російські війська двічі обстріляли Нікопольський район, пошкодивши лінію електропередач та установу соціальної інфраструктури.