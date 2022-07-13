Белорусский пограничник незаконно сбежал в Украину, чтобы воевать против РФ

Белоруса задержали в Волынской области без документов. По словам мужчины, прорваться через границу безуспешно пытался еще один пограничник соседней республики.

Белорусский пограничник незаконно пересек украинскую границу, чтобы присоединиться к украинским войскам в войне против РФ. Об этом в комментарии изданию "Украинская правда" в среду, 13 июля, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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По словам пресс-службы ведомства, недавно украинские пограничники в Волынской области задержали мужчину без документов, который незаконно пересек белорусско-украинскую границу. Задержанный представился белорусским пограничником, служащим в рядах Брестской пограничной группы. Мужчина заверил, что решился пересечь границу, чтобы присоединиться к украинским силам обороны и воевать против РФ.

Помимо этого, в Госпогранслужбе добавили, что вместе с задержанным к украинским военным хотел присоединиться его коллега.

"С одним из них белорусский пограничник и отправился в Украину, но на пограничной дороге к границе их обнаружили и со стрельбой преследовали, поэтому пересечь государственную границу смог только он один", — говорится в сообщении.

В украинском ведомстве отметили, что на данный момент проводится проверка показаний задержанного, после чего будет принято решение о его дальнейшей судьбе.

Тем временем 12 июля Пограничный комитет Беларуси заверил, что информация о задержании белорусского пограничника в Украине не соответствует действительности

"Инцидентов, связанных с военнослужащими органов пограничной службы, не было: ни один белорусский пограничник границу в Украину не пересекал", — говорится в сообщении пресс-центра белорусской погранслужбы в Telegram.

Напомним, недавно в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что в Беларуси рассматривают возможность проведения скрытой мобилизации в ряде регионов республики.

Также мы писали, что на сайте президента появилась новая петиция, предлагающая давать украинское гражданство гражданам Беларуси, которые ныне защищают Украину в полномасштабной войне против России.