Білоруський прикордонник незаконно втік в Україну, щоб воювати проти РФ

Білоруса затримали у Волинській області без документів. За словами чоловіка, прорватись через кордон безуспішно намагався ще один прикордонник сусідньої республіки.

Білоруський прикордонник незаконно перетнув український кордон, щоб приєднатися до українських військ у війні проти РФ. Про це в коментарі виданню "Українська правда" в середу, 13 липня, повідомили у Державній прикордонній службі України.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами пресслужби відомства, нещодавно українські прикордонники у Волинській області затримали чоловіка без документів, який незаконно перетнув білорусько-український кордон. Затриманий представився білоруським прикордонником, який служить у лавах Брестської прикордонної групи. Чоловік запевнив, що наважився перетнути кордон, щоб приєднатися до українських сил оборони та воювати проти РФ.

Крім цього, у Держприкордонслужбі додали, що разом із затриманим до українських військових хотів приєднатися його колега.

"З одним із них білоруський прикордонник і вирушив в Україну, але на прикордонній дорозі до кордону їх виявили та зі стріляниною переслідували, тому перетнути державний кордон зміг лише він один", — ідеться в повідомленні.

В українському відомстві зазначили, що наразі проводиться перевірка свідчень затриманого, після чого буде ухвалено рішення щодо його подальшої долі.

Тим часом 12 липня Прикордонний комітет Білорусі запевнив, що інформація про затримання білоруського прикордонника в Україні не відповідає дійсності.

"Інцидентів, пов'язаних із військовослужбовцями органів прикордонної служби, не було: жоден білоруський прикордонник кордон в Україну не перетинав", — ідеться в повідомленні пресцентру білоруської прикордонної служби в Telegram.

Нагадаємо, нещодавно в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що в Білорусі розглядають можливість проведення прихованої мобілізації в низці регіонів республіки.

Також ми писали, що на сайті президента з'явилася нова петиція, яка пропонує давати українське громадянство громадянам Білорусі, які нині захищають Україну в повномасштабній війні проти Росії.