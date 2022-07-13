Петиция о присвоении Героя Украины защитнику Мариуполя Данилу Сафонову набрала 25 тыс

Патрульный мариупольской полиции до последнего оборонял город. Он погиб 2 мая из-за вражеского минометного обстрела.

На сайте президента Украины набрала необходимые 25 тысяч голосов петиция о присвоении звания Героя Украине погибшему патрульному Даниилу Сафонова, оборонявшего Мариуполь. Об этом сообщается на сайте главы государства.

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Автор инициативы обращается к президенту Украины Владимиру Зеленского с просьбой присвоить звание Героя Украине Даниилу Сафонова, служившего в патрульной полиции города Мариуполь. Патрульный родился 24 октября 1993 года и вел оборону Мариуполя до последнего. 2 мая он погиб при выполнении своих служебных обязанностей.

На момент написания новости петиция набрала 25307 голосов. Теперь президент Украины должен ее рассмотреть в течение 10 дней.

Что известно о Данииле Сафронове?

Данил Сафронов переселенец из Донецка. Переехал в Мариуполь в 2014 году. Три года воевал на Донбассе в составе 44-й артиллерийской бригады. После службы в армии вернулся вновь в Мариуполь, где вступил в патрульную полицию в 2019 году.

[ + – ] Сафонов продолжал вести оборону Мариуполя до последнего

С первого дня полномасштабного вторжения РФ защищал Мариуполь. Во время боев за город вел свой микроблог в Твиттере, в котором показывал ход обороны и радости жизни военных в условиях полной блокады. Погиб Даниил 2 мая во время минометного обстрела. Вместе с ним погибло двое других военных.

[ + – ] Прощание с Данилом Сафоновым в Теребовле

Его тело удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию и с ним попрощались 21 июня. У погибшего полицейского осталась жена и шестилетний сын. Похоронили Сафонова в Теребовле Тернопольской области.

Напомним, Владимир Зеленский ответил на петицию о введении экзамена для получения украинского гражданства. Было поручено правительству обработать запрос. Также 25 тыс. голосов набрала петиция о легализации однополых браков в Украине.