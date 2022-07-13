Петиція про присвоєння Героя України захиснику Маріуполя Даниїлу Сафонову набрала 25 тис. підписів

Патрульний маріупольської поліції до останнього обороняв місто. Він загинув 2 травня через ворожий мінометний обстріл.

На сайті президента України набрала необхідні 25 тисяч голосів петиція про присвоєння звання Героя Україні загиблому патрульному Даниїлу Сафонову, який обороняв Маріуполь. Про це повідомляють на сайті глави держави.

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Автор ініціативи звертається до президента України Володимира Зеленського з проханням привласнити звання Героя України Даниїлу Сафонову, який служив у патрульній поліції міста Маріуполь. Патрульний народився 24 жовтня 1993 року та вів оборону Маріуполя до останнього. 2 травня він загинув під час виконання своїх службових обов'язків.

На момент написання новини петиція набрала 25 307 голосів. Наразі президент України має її розглянути протягом 10 днів.

Що відомо про Даниїла Сафронова?

Даниїл Сафронов переселенець із Донецька. Переїхав до Маріуполя у 2014 році. Три роки воював на Донбасі у складі 44-ї артилерійської бригади. Після служби в армії повернувся знову до Маріуполя, де вступив до патрульної поліції у 2019 році.

[ + – ] Сафонов продовжував вести оборону Маріуполя до останнього

З першого дня повномасштабного вторгнення РФ захищав Маріуполь. Під час боїв за місто вів свій мікроблог у Твіттері, де показував хід оборони та радості життя військових в умовах повної блокади. Загинув Даниїл 2 травня під час мінометного обстрілу. Разом із ним загинуло двоє інших військових.

[ + – ] Прощання з Даниїлом Сафоновим у Теребовлі

Його тіло вдалося повернути на підконтрольну Україні територію та з ним попрощалися 21 червня. У загиблого поліцейського залишилася дружина та шестирічний син. Поховали Сафонова у Теребовлі Тернопільської області.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відповів на петицію про запровадження іспиту для здобуття українського громадянства. Доручено уряду опрацювати запит. Також 25 тис. голосів набрала петиція щодо легалізації одностатевих шлюбів в Україні.