Богоугодное дело: российский священнослужитель благословил подростков на убийства в Украине (видео)

Служитель культа считает, что заповедь "Не убей" можно применять только к гражданскому населению, а уничтожение украинских военных — крайне угодное богу дело.

Клирик храма иконы Божьей Матери "Казанская" Игорь Черемных назвал войну в Украине "богоугодным делом" и благословил подростков, которых в Кемеровском районе РФ учат в специальном лагере убивать. Сюжет со священнослужителем вышел в ефире местного российского телеканала "Кузбасс".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Черемных пообщался с журналистами в летнем военизированном лагере для подростков. Девушек и парней там одевают в военную форму и фактически тренируют для участия в будущих боевых действиях.

"Церковь, конечно, приветствует это дело, когда молодые люди готовятся, тренируются для службы в Вооруженных силах и других структурах", — сказал клирик.

Священнослужитель особо подчеркнул, что церковь благословляет лишь те военные тренировки, которые в будущем будут полезны для "службы отечеству".

Также Черных высказался по поводу войны России с Украиной.

"Заповедь "Не убей"… Ну, это, когда гражданских каких-то, может…А это…именно о защите нашей веры. Это наоборот, богоугодное дело", — заявил священнослужитель РПЦ.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения России в Украину под Гостомелем задержали протоиерея УПЦ МП, который оказался диверсантом. Он пытался изображать украинца, но его выдали находившиеся при нем записи и специальные приборы.

Также Фокус писал о том, что аспирант из Франции обвинил киевского священника УПЦ МП в изнасиловании. Иностранец Николас Имберт, у которого позже диагностировали COVID-19, отдыхал в компании архимандрита Ахилы. Священнослужитель уверяет, что француз сам лег к нему в постель.