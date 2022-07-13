Богоугодна справа: російський священнослужитель благословив підлітків на вбивства в Україні (відео)

Служитель культу вважає, що заповідь "Не убий" можна застосовувати лише до цивільного населення, а знищення українських військових — вкрай угодна богу справа.

Клірик храму ікони Божої Матері "Казанська" Ігор Черемних назвав війну в Україні "богоугодною справою" та благословив підлітків, яких у Кемеровському районі РФ навчають у спеціальному таборі вбивати. Сюжет зі священнослужителем вийшов в ефірі місцевого російського телеканалу "Кузбас".

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Черемних поспілкувався з журналістами в літньому воєнізованому таборі для підлітків. Дівчат та хлопців там одягають у військову форму та фактично тренують для участі у майбутніх бойових діях.

"Церква, звичайно, вітає цю справу, коли молоді люди готуються, тренуються для служби у Збройних силах та інших структурах", — сказав клірик.

Священнослужитель особливо наголосив, що церква благословляє лише ті військові тренування, які в майбутньому будуть корисними для "служби вітчизні".

Також Чорних висловився щодо війни Росії з Україною.

"Заповідь "Не убий"... Ну, це коли цивільних якихось може...А це...саме про захист нашої віри. Це навпаки, богоугодна справа", — заявив священнослужитель РПЦ.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну під Гостомелем затримали протоієрея УПЦ МП, який виявився диверсантом. Він намагався зображати українця, але його видали записи, що знаходилися при ньому, і спеціальні прилади.

Також Фокус писав про те, що аспірант із Франції звинуватив київського священника УПЦ МП у зґвалтуванні. Іноземець Ніколас Імберт, у якого пізніше діагностували COVID-19, відпочивав у компанії архімандрита Ахіли. Священнослужитель запевняє, що француз сам ліг до нього в ліжко.