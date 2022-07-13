ВС РФ нанесли ракетные удары по Запорожью: под завалами могут быть люди (фото, видео)

По словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, две крылатые ракеты очень сильно разрушили цех одного из предприятий. Уже известно о семи пострадавших.

Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью, известно о двух прилетах. Об этом сообщил глава Запорожской военной областной администрации Александр Старух.

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По его словам, две крылатые ракеты попали в цех одного из предприятий, которое находится в Днепровском районе Запорожья. Там начался пожар, а разрушения инфраструктуры очень большие. Под завалами могут быть люди, также известно о пострадавших.

"На месте происшествия работают все соответствующие службы, спасатели разбирают завалы. Разрушения большие Не исключена возможность того, что под ними могут находиться люди", — написал он.

Заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что сейчас известно о 7 раненых. По его словам, руководитель предприятия вывел сотрудников к укрытию, что, вероятно, спасло их жизнь.

Напомним, 12 июля ВС РФ нанесли массированные ракетные удары по Николаеву. Российские военные могли запустить снаряды из оккупированной части Херсонской области. Очевидцы насчитали около 20 взрывов.

10 июля российская армия нанесла ракетные удары по Харькову. Один из снарядов прилетел на территорию местной гимназии, а вторая ракета — в жилой дом.