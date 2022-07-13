ЗС РФ завдали ракетних ударів по Запоріжжю: під завалами можуть бути люди (фото, відео)

За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, дві крилаті ракети дуже зруйнували цех одного з підприємств. Уже відомо про сімох постраждалих.

Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, відомо про два прильоти. Про це повідомив голова Запорізької військової обласної адміністрації Олександр Старух.

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За його словами, дві крилаті ракети влучили в цех одного з підприємств, яке знаходиться у Дніпровському районі Запоріжжя. Там почалася пожежа, а руйнування інфраструктури дуже великі. Під завалами можуть бути люди, також відомо про постраждалих.

"На місці події працюють усі відповідні служби, рятувальники розбирають завали. Руйнування великі. Не заперечується можливість того, що під ними можуть перебувати люди", — написав він.

Заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що зараз відомо про 7 поранених. За його словами, керівник підприємства вивів співробітників в укриття, що, ймовірно, врятувало їхнє життя.

Нагадаємо, 12 липня ЗС РФ завдали масованих ракетних ударів по Миколаєву. Російські військові могли запустити снаряди з окупованої частини Херсонської області. Очевидці нарахували майже 20 вибухів.

10 липня російська армія завдала ракетних ударів по Харкову. Один зіснарядів прилетів на територію місцевої гімназії, а друга ракета — в житловий будинок.