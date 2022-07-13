В Кремле снова хотят перенести "референдум" о вхождении юга Украины в состав РФ

По информации украинских военных, причиной изменения планов российских оккупантов является массовое сопротивление среди местного населения и дефицит коллаборантов.

Российские власти снова рассматривают возможность перенести проведение так называемого референдума о вхождении временно оккупированных территорий юга Украины в состав РФ. Ранее в Кремле в качестве возможной даты для "волеизъявления" рассматривали 11 сентября. Об этом в среду, 13 июля, сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС) — портал, созданный Силами специальных операций Вооруженных сил Украины.

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По данным авторов публикации, в Кремле готовятся еще раз перенести "референдум" в связи с массовым сопротивлением среди местного населения. В частности, как утверждает ЦНС, оккупационные силы не способны собрать достаточное количество данных для организации всех процессов, связанных с проведением голосования. Помимо этого у россиян наблюдается дефицит людей, желающих сотрудничать с ними в этом направлении.

"Сначала они планировали провести его в мае и из-за сопротивления населения у них ничего не удалось", — отметили в ЦНС.

Напомним, в конце мая российские СМИ сообщали, что в Кремле рассматривают возможность проведения сразу нескольких "референдумов" 11 сентября — о слиянии РФ с Беларусью, а также о вхождении в состав России оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской областей и грузинского региона Южная Осетия. Отметим, что на 11 сентября также запланирован единый день голосования, когда россияне будут выбирать губернаторов.

В то же время сегодня представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что в Госдуме РФ готовят возможные сценарии "референдумов" в Донецкой, Херсонской, Луганской областях. Сотрудник ГУР также указал на то, что на 11 сентября в РФ назначен единый день голосования.