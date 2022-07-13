У Кремлі знову хочуть перенести "референдум" про входження півдня України до складу РФ

За інформацією українських військових, причиною зміни планів російських окупантів є масовий опір серед місцевого населення і дефіцит колаборантів.

Російська влада знову розглядає можливість перенести проведення так званого референдуму про входження тимчасово окупованих територій півдня України до складу РФ. Раніше в Кремлі як можливу дату для "волевиявлення" розглядали 11 вересня. Про це у середу, 13 липня, повідомив Центр національного спротиву (ЦНС) — портал, створений Силами спеціальних операцій Збройних сил України.

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За даними авторів публікації, у Кремлі готуються вкотре перенести "референдум" у зв'язку з масовим опором серед місцевого населення. Зокрема, як стверджує ЦНС, окупаційні сили не здатні зібрати достатню кількість даних для організації всіх процесів, пов'язаних із проведенням голосування. Крім цього, у росіян спостерігається дефіцит людей, які бажають співпрацювати з ними в цьому напрямку.

"Спочатку вони планували провести його в травні й через опір населення у них нічого не вдалося", — зазначили в ЦНС.

Нагадаємо, наприкінці травня російські ЗМІ повідомляли, що в Кремлі розглядають можливість проведення одразу кількох "референдумів" 11 вересня — про злиття РФ з Білоруссю, а також про входження до складу Росії окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської областей і грузинського регіону Південна Осетія. Зазначимо, що на 11 вересня також заплановано єдиний день голосування, коли росіяни обиратимуть губернаторів.

У той же час, сьогодні представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький зазначив, що в Держдумі РФ готують можливі сценарії "референдумів" у Донецькій, Херсонській, Луганській областях. Співробітник ГУР також зазначив, що на 11 вересня в РФ призначено єдиний день голосування.