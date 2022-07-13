"Дедлайнов нет": Данилов рассказал, когда Украина вернет свои территории (видео)

По словам секретаря СНБО, наша страна деоккупирует всю территорию, включая Крым и Донбасс. Однако называть какие-то конкретные даты могут только украинские военные.

Алексей Данилов заявил, что Украина вернет все территории в пределах границ, определенных в 1991 году, но для этого нужно время. Об этом секретарь СНБО рассказал в эфире Радио НВ.

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"Вся наша земля вернется к нам. Вопрос только очередности и времени. Не только Херсонщина, а вся наша родная земля, определенная в 1991 году, вернется домой", — сказал Данилов.

Он также добавил, что не может сейчас называть каки-то конкретные даты окончания боевых действий, так как это полностью зависит от украинских военных.

"Они лучше понимают, где, на каком направлении они должны вести боевые действия в первую очередь, во вторую, третью, четвертую. Этот график есть у них. Он довольно гибкий, зависит от многих обстоятельств", — подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, война — это постоянно меняющаяся ситуация и никаких дедлайнов на войне быть не может.

Ранее военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов заявил о том, что до зимы война с Россией не закончится. По его словам, зима будет страшной и войска РФ будут пытаться штурмовать Днепр, Запорожье, Одессу и Киев.

Также Фокус писал о том, как может закончиться война в Украине по мнению главы Министерства обороны Алексея Резникова. Он считает, что украинцы могут стать свидетелями распада России или бегства подразделений ВС РФ с оккупированных территорий.